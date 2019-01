Toranso policijos departamento „Twitter“ žinutėje sakoma, kad gauta „pranešimų apie paleistus šūvius ir keletą parkritusių aukų“. Dienraštis „Los Angeles Times“ pranešė, kad šaudynės įvyko boulingo klube „Gable House Bowl“. Policija paragino žmones „laikytis atokiai nuo tos teritorijos“. Ramiojo vandenyno pakrantės miestas Toransas yra maždaug už 30 km į pietryčius nuo Los Andželo centro.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.