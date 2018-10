Portugalijos civilinės saugos agentūra sekmadienį paskelbė, kad dėl naktį nacionaliniame parke kilusio gaisro teko evakuoti 47 žmones, o per gaisrus buvo sužeisti aštuoni ugniagesiai ir vienas civilis. Įvykio vietoje yra 225 ugniagesių automobiliai, su gaisru kovoti jiems padeda šeši oro daliniai. Miškų gaisrai Portugalijoje kasmet išdegina didžiules miškų zonas, bet šis reiškinys ypač dramatiškai pasireiškė pernai, kuomet per miškų gaisrus šalyje žuvo 106 žmonės. Praėjusių metų gaisrai taip pat privertė suklusti valdžią, kuri iki tol lėtai reagavo į socialines tendencijas bei besikeičiantį klimatą. Šiais metais vyriausybė priėmė ištisą virtinę prevencinių priemonių, skirtų užtikrinti, kad per gaisrus žuvusių žmonių skaičius sumažėtų.

