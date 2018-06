Tarp penktadienį išgelbėtų 94 migrantų buvo trys vaikai ir devynios moterys, tačiau per ta pačia pripučiama valtimi, nuskendusia už 12 jūrmylių (22 km) nuo kranto plaukusiems penkiems migrantams iš Sudano, Nigerijos, Čado ir Egipto išgyventi nepavyko, sakė karinio laivyno atstovas Ayoubas Kacemas. Netoliese taip pat buvo išgelbėtas dar 91 migrantas; šie žmonės plaukė kita valtimi, nurodė atstovas. Libijos laivynas nuo trečiadienio išgelbėjo arba sustabdė jau 900 migrantų, bandžiusių perplaukti Viduržemio jūrą. Esant palankiems orams, į Europą patekti bandančių migrantų skaičius pastaruoju metu išaugo. Libija yra vienas svarbiausių taškų, per kuriuos Viduržemio jūrą bando kirsti tūkstančiai migrantų. Tačiau skaičiuojama, kad tai darydami kasmet nuskęsta šimtai žmonių.

