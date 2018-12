Misratos saugumo pajėgų pulkininkas Hishamas Aldwaini sakė, kad netoli šio uostamiesčio buvo aptiktas medinis laivas, kuriame buvo du lavonai. Pasak kariškio, dar 12 kūnų anksčiau buvo išmesti į jūrą. H. Aldwaini nurodė, kad iš laivo buvo paimta 10 migrantų, likusių gyvų per daug dienų trukusį klaidžiojimą jūra be maisto ar vandens. Libija nuo 2011 metais prasidėjusio sukilimo, peraugusio į pilietinį karą, tebėra krečiama chaoso. Per šią šalį eina svarbus maršrutas, kuriuo migrantai iš Artimųjų Rytų ir Afrikos mėgina pasiekti Europą.

