„Guminis laivelis nuskendo į šiaurę nuo Tripolio. Per incidentą žuvo mažiausiai 25 žmonės. Tikslūs skaičiai kol kas nežinomi. Avarijos vietoje yra Italijos karinės jūrų pajėgos,“ – socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Vokietijos pagalbos organizacija „Sea Watch“. Italijos pakrančių apsaugos pareigūnai naujienų agentūrai AFP sakė, kad iš skęstančio laivo buvo išgelbėti 85 žmonės. Pasak jų, iki šiol ištraukti aštuonių žmonių lavonai.

