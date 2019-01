Savo dvejų metų kadenciją JT Saugumo Taryboje be Dominikos Respublikos dar pradeda Belgija, Vokietija, Indonezija ir Pietų Afrikos Respublika. Trečiadienį per ceremoniją šalia JT Saugumo Tarybos kabineto buvo padėtos šių šalių vėliavos. Tuo metu Bolivija, Etiopija, Nyderlandai, Kazachstanas ir Švedija 2018-ųjų pabaigoje baigė savo kadenciją. 15 narių turinti Saugumo Taryba yra įtakingiausias JT padalinys. Penkios nuolatinės jos narės – Kinija, Prancūzija, Rusija, Jungtinės Valstijos ir Didžioji Britanija – turi veto teisę. Kitas 10 narių renka JT Generalinė Asamblėja dvejiems metams pagal regioninį principą. Saugumo Tarybai pirmininkaujanti valstybė keičiasi kas mėnesį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.