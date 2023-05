Prie JAV žvalgybinio lėktuvo – rizikingas Kinijos naikintuvo manevras

Remiantis JAV Ramiojo vandenyno pajėgų vadavietės pranešimu, penktadienį JAV lėktuvas „RC-135“ vykdė „saugią ir įprastą misiją tarptautinėje oro erdvėje virš Pietų Kinijos jūros“, kai Kinijos naikintuvas praskriejo tiesiai prieš amerikiečių orlaivį. Dėl šio manevro JAV lėktuvas buvo priverstas skristi per naikintuvo sukeltą turbulenciją, o tai gali būti pavojinga.

„Tikimės, kad visos Indijos–Ramiojo vandenyno regiono šalys tarptautine oro erdve naudosis saugiai ir laikydamosi tarptautinės teisės“, – sakoma pranešime.

JAV kartu paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas šis incidentas.

