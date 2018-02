„0 val. 30 min. (vietos, 1 val. 30 min. Lietuvos) laiku priešais @USEmbassyMNE (JAV ambasados) pastatą #Podgoricoje, #Juodkalnijoje nežinomas asmuo nusižudė (detonuodamas) sprogstamąjį užtaisą. Prieš tai tas asmuo sviedė sprogstamąjį užtaisą“, – sakoma Juodkalnijos vyriausybės oficialioje „Twitter“ paskyroje paskelbtoje žinutėje. Ten pat nurodoma, kad mestas užtaisas „tikriausiai“ buvo rankinė granata.

Į įvykio vietą atvykęs naujienų agentūros AFP korespondentas jokios kompleksui padarytos žalos nepastebėjo.

Vyriausybė nurodė, kad užpuolikas metė sprogmenį į JAV ambasadą iš sankryžos šalia vieno sporto centro.

JAV valstybės departamento atstovas patvirtinto įvykus „nedidelį sprogimą šalia JAV ambasados komplekso“.

„Šiuo metu ambasados pareigūnai glaudžiai bendradarbiauja su policija, kad nustatytų užpuoliką(-us)“, – televizijai ABC sakė atstovas.

„Ambasada šiuo metu atlieka vidaus tyrimą, kad patvirtintų visų savo darbuotojų saugumą“, – pridūrė jis.

Ambasada savo „Twitter“ paskyroje nurodė, kad ketvirtadienį neteiks jokių su vizomis susijusių paslaugų ir kad JAV piliečiai bus priimami tik esant nepaprastiesiems atvejams.

Minėto sporto centro apsaugininkas, prašęs neviešinti jo pavardės, sakė „girdėjęs du sprogimus, vieną po kito“.

„Policija atvyko labai greitai, ir vyro kūnas buvo išvežtas“, – liudininkas sakė AFP.

Nauja NATO narė

Itin saugoma ambasada yra Podgoricos miesto centro pakraštyje netoli slaptosios policijos būstinės ir Moračos upės.

Prie Adrijos jūros esanti nedidelė Juodkalnijos valstybė, turinti apie 660 tūkst. gyventojų, pernai gegužę įstojo į NATO. Jos sprendimas tapti Aljanso nare 2015 metais išprovokavo prorusiškos opozicijos protestus.

2016 metų spalį pareigūnai paskelbė sužlugdę prorusiškų ginkluotų elementų sąmokslą visuotinių rinkimų išvakarėse įsiveržti į parlamentą ir nušalinti provakarietišką vyriausybę.

Pareigūnai užsiminė, kad sąmoksle, kuriuo buvo siekiama sutrukdyti Juodkalnijai įstoti į NATO, dalyvavo „Rusijos valstybinės institucijos“.

2011 metų spalį buvo įvykdytas išpuolis prieš JAV ambasadą kaimyninės Bosnijos sostinėje Sarajeve.

Į ambasados pastatą iš automato šaudė islamistas Mevlidas Jašarevičius. Jis sužeidė policininką ir buvo pats sužeistas bei areštuotas.

Vėliau M. Jašarevičius buvo nuteistas 15 metų kalėti.

Kaip rodo lapkritį paskelbti vieno regioninio strateginių studijų centro duomenys, nuo 2012 metų iš Vakarų Balkanų prisidėti prie džihadistų Sirijoje ir Irake išvyko tūkstantis žmonių.

23 jų yra iš Juodkalnijos, kurioje gyvena daugiausia krikščionys ortodoksai.

Praėjusį mėnesį Juodkalnijos teismas pirmą kartą nuteisė savo pilietį už kariavimą Sirijoje.

Teismas pripažino 39 metų Hamido Beharovičiaus kaltę dėl kariavimo „Islamo valstybės“ gretose nuo 2015 metų balandžio iki 2016 metų gegužės ir skyrė jam šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

The Montenegrin government says an unknown person blew themself up after throwing a suspected grenade into the US embassy compound in Podgorica. #Montenegro pic.twitter.com/r9DOKDB3IA

— Press TV (@PressTV) February 22, 2018