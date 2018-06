Per didžiausią operaciją surinkti 262 žmonės, plaukę Gibraltaro sąsiauriu 15 laivų, sakoma tarnybos „Salvamento Maritimo“ tviterio žinutėje. Dar 27 buvo rasti Viduržemio jūroje tarp Ispanijos ir Maroko, o kiti 129 išgelbėti prie Kanarų salų Atlanto vandenyne. Šešiomis dienomis anksčiau 630 migrantų buvo atplukdyti į Valensijos uostą trimis laivais, tarp jų – vienos nevyriausybinės organizacijos gelbėjimo laivą „Aquarius“. Šiuos migrantus „Aquarius“ birželio 9-ąją išgelbėjo prie Libijos krantų, bet Italijos naujoji populistų vyriausybė ir Malta atsisakė įsileisti laivą į savo uostus. Galiausiai įstrigusius migrantus sutiko priimti Ispanija. Dėl šio incidento kilus diplomatinei krizei, Vokietijos iniciatyva sekmadienį bus surengtas dalies Europos Sąjungos narių lyderių pasitarimas migracijos klausimu.

