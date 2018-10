Prie Indonezijos krantų nukrito vos porą mėnesių naudotas keleivinis lėktuvas su 189 žmonėmis

Reiso JT-610 laineris, turėjęs skristi iš Indonezijos sostinę į Pankalpinango miestą Bankos saloje, dingo iš radarų ekranų apie 6 val. 30 min. vietos (2 val. 30 min. Lietuvos) laiku, praėjus 13 minučių po pakilimo. Jis nukrito Javos jūroje, prie Javos salos vakarinių krantų.

Indonezijos nacionalinis transporto saugumo komitetas (NTSK) nurodė, kad orlaiviu skrido 178 suaugę keleiviai, vienas vaikas ir du kūdikiai, taip pat du pilotai ir šeši skrydžio palydovai. Anksčiau buvo skelbta, kad lėktuve buvo 188 žmonės.

Didžiosios Britanijos visuomeninis transliuotojas BBC citavo tarnybų pranešimus, kad lėktuvas nukrito prie Javos salos vakarinės pakrantės.

Reiso JT-610 laineris, turėjęs skristi iš Indonezijos sostinę į Pankalpinango miestą Bankos saloje, dingo iš radarų ekranų praėjus apie 10 minučių po pakilimo. Tuojau po to tarnybos pradėjo paieškas.

„Orlaiviu skrido 178 suaugę keleiviai, vienas vaikas ir du kūdikiai, taip pat buvo du pilotai ir penki skrydžio palydovai“, – sakė Susisiekimo ministerijos Civilinės aviacijos generalinio direktorato vadovas Sindu Rahayu.

„Prieš galutinai dingdamas iš radaro lėktuvas buvo paprašęs leisti grįžti į bazę“, – sakoma jo pranešime.

Paieškų ir gelbėjimo agentūros atstovas Yusufas Latifas naujienų agentūrai AFP sakė: „Lėktuvas nukrito į vandenį, kur gylis yra apie 30-40 metrų.“

Paieškų operacijoje dalyvaujantys laivai pranešė radę įvairių nuolaužų.

Skrydžių stebėjimo tinklalapis „Flightradar24“ nurodė, kad sudužęs „Lion Air“ laineris buvo naujutėlaitis, naudotas tik porą mėnesių.

Flight analytics of Lion Air flight #JT610, Jakarta to Pangkalpinang in Bangka Belitung province, took off at 6.20am Jakarta time on Monday but lost contact with air traffic control at 6.33am.

The two month old Boeing-737 Max 8 aircraft had 188 people onboard. pic.twitter.com/oxbCdgZbUW— Robbie Wood (@robbiejwood) October 29, 2018