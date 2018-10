Žmonių žuvo Rytų Javos salos Sumenepo rajone sugriuvus pastatams, nurodė Indonezijos stichinių nelaimių padarinių likvidavimo agentūros Sutopo Purwo Nugroho. „Drebėjimas įvyko ketvirtadienį paryčiais, kai žmonės miegojo. Viskas įvyko staiga, jie neturėjo laiko evakuotis“, – sakė jis ir pridūrė, kad drebėjimo padaryta materialinė žala nėra labai didelė. Drebėjimas buvo juntamas Denpasaro mieste, esančiame kurortinėje Balio saloje. Čia stiprūs požeminiai smūgiai privertė panikos apimtus žmones bėgti iš namų. Drebėjimo epicentras buvo Balio jūroje, maždaug už 40 km nuo Javos salos rytinio galo, nurodė JAV Geologijos tarnyba (USGS). Požeminiai smūgiai buvo juntami ir Rytų Javos provincijos sostinėje Surabajoje, maždaug už 200 km nuo Situbondo – miesto, esančio arčiausiai drebėjimo epicentro. „Visa tai tęsėsi apie 10 sekundžių. Žmonės miegojo, bet požeminiai smūgiai juos pažadino“, – naujienų agentūrai AFP sakė Tonny Akbaras Mahendro. Balyje šią savaitę vyksta kasmetinis Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir Pasaulio banko susitikimas. Per žemės drebėjimą kai kurie delegatai buvo evakuoti iš savo viešbučių. „Jutau drebėjimą mažiausiai 30 sekundžių ir mane apėmė panika. Iš pradžių nenorėjau eiti į lauką, bet galiausiai nusprendžiau palikti pastatą“, – AFP sakė viena iš renginio dalyvių, indonezietė Katharina Sudiyono. TVF ir Pasaulio banko susitikime dalyvaujančios Indonezijos centrinio banko darbo grupės vadovas Peteris Jacobsas (Piteris Džeikobsas) sakė, kad delegatai, apsistoję Balio Nusa Dua rajone buvo greitai informuoti apie padėtį. „Daug susitikimo dalyvių atsibudo ir pradėjo klausinėti, bet mes iškart perdavėme jiems informaciją, kad įvyko žemės drebėjimas, taip pat koks jo poveikis Nusa Dua“, – pareigūnas sakė AFP. Balyje pranešimų apie žalą arba nukentėjusius žmones nebuvo, todėl susitikimas ketvirtadienį vyksta kaip planuota. „Pareiškėme užuojaytą paveiktiems žemės drebėjimo. Čia, Balyje, žemės drebėjimas nepadarė reikšmingos žalos, taip pat nesutrikdė susitikimų“, – sakė TVF atstovas. Renginys vyksta konferencijų centre, pritaikytame atlaikyti seisminius įvykius. Susitikimo dalyviams buvo nurodyta likti pastate, jeigu įvyktų naujų smūgių. Cunamio pavojus nebuvo paskelbtas. „Žemės drebėjimas tikrai nesukėlė jokio cunamio“, – naujienų agentūrai AFP sakė Indonezijos geofizikos agentūros vadovė Dwikorita Karnawati. Praeitą mėnesį Indonezijos Sulavesio salai smogė 7,5 balo žemės drebėjimas ir jo sukeltas cunamis, nusinešę daugiau kaip 2 000 žmonių gyvybių. Sulavesis yra maždaug už 1 000 km į šiaurės rytus nuo Situbondo. Šią vasarą virtinė drebėjimų Indonezijos rytuose esančioje Lomboko saloje nusinešė daugiau kaip 550 gyvybių. Indonezija priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno ugnies žiedui – tektoninių lūžių lankui, kuriame dažnai įvyksta žemės drebėjimų ir ugnikalnių išsiveržimų. 2004 metais itin galingas žemės drebėjimas Indijos vandenyne sukėlė cunamį, regiono šalyse nusinešusį daugiau kaip 220 tūkst. žmonių gyvybių, tarp jų 168 tūkst. – Indonezijoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.