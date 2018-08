Laivas „dingo iš radaro ekranų“ rugpjūčio 14 dieną, nurodė saugumo šaltinis, o vietos kariškiai sakė, kad potenciali paieškų teritorija driekiasi nuo Gabono krantų iki San Tomė ir Prinsipės salyno. Specializuotuose tinklalapiuose skelbiama, kad 121 metro ilgio „Pantelena“ yra 7 tūkst. tonų talpos tanklaivis, skirtas plukdyti naftą ir chemikalus. Su Panamos vėliava plaukiojantis laivas priklauso graikų kompanijai „Lotus Shipping Co. Ltd.“. Gruzijos užsienio reikalų ministerija penktadienį paskelbtame pranešime sakė, kad nerimaujama dėl 17 gruzinų jūreivių, esančių tame tanklaivyje. Pasak pranešimo, buvo pradėta paieškos operacija, prie kurios prisidėjo ir britų laivybos institucijos. Gabonas yra įsikūręs šalia pietinės Gvinėjos įlankos dalies Vakarų Afrikoje, kur aktyviai veikia piratai. „Pantelena“ išjungė savo radijo švyturį – prietaisą, padedantį nustatyti laivo buvimo vietą, sakė vienas regiono kariškis. „Į laivą įsiveržę piratai pirmiausia išjungia šį švyturį“, – pridūrė jis. Vieno laivo, plaukiojančio iš Librevilio į Gabono ekonominį centrą Por Žantilį, įgulos narys naujienų agentūrai AFP pranešė: „Gavome nelaimės signalą per radiją ir pranešėme apie tai Gabono kariniam jūrų laivynui.“ Gabono laivyno pareigūnas patvirtino, kad pranešimas apie „Pantelena“ buvo gautas, tačiau esą nebuvo pakankamai informacijos, kad būtų galima įsikišti. Apie 260 km nuo Gabono esančios San Tomė ir Prinsipės pakrantės apsaugos tarnybos pareigūnas Joao Idalecio (Žoaunas Idalesijus) sakė, kad dingusio tanklaivio ieško jų patrulinis laivas su 30 žmonių įgula.

