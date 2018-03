Lėktuvas „F/A-18 Super Hornet“ sudužo apie 16 val. 30 min. vietos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku mėgindamas nusileisti karinio laivyno aviacijos stotyje. Jis nukrito į vandenį maždaug už pusantro kilometro į rytus nuo aerodromo tako. Pilotas ir ginkluotės operatorius katapultavosi ir buvo paimti, bet vėlai trečiadienį JAV karinio laivyno oro pajėgos paskelbė, kad jie abu mirė. Aukų vardai neskelbiami, kol bus informuoti jų artimieji. Avarijos priežastis taip pat tiriama. Lėktuvo įgulos narių bazė buvo Ošianos karinio laivyno aviacijos stotis, esanti Virdžinija Biče, Virdžinijos valstijoje. Du variklius turintis „Super Hornet“ yra didesnis negu vienvietis „F/A-18 Hornet“.

