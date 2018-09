Dėl artėjančios audros iškilo pavojus daugiau nei 4 mln. žmonių. Havajuose įsikūręs Jungtinis perspėjimo apie taifūnus centras „Mangkhut“ priskiria supertaifūnams. Jo nešamų vėjų gūsiai prilygsta penktos kategorijos Atlanto vandenyno uraganui. Meteorologas Chrisas Perezas sakė, jog iš pradžių prognozuota, kad „Mangkhut“ smogs Kagajano provincijos šiaurei, tačiau dabar manoma, kad jis sausumą pasieks toliau į pietus. Anot eksperto, dėl taifūno dydžio toks nedidelis krypties pasikeitimas neturės didelės reikšmės. Honkongo observatorija prognozuoja, kad po Filipinų taifūnas smogs Kinijos žemyninei daliai, o jo vėjų greitis tuo metu sieks 175 km per valandą.











