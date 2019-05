Kaip praneša naujienų agentūra Reuters, pirminiais duomenimis, turistinėje vietoje buvo detonuotas sprogmuo. Kol kas suskaičiuota 12 sužeistų žmonių.

Pasak šaltinių, tarp sužeistųjų yra egiptiečių ir turistų iš Pietų Afrikos Respublikos (PAR).

Vietos žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad bomba sprogo autobusui važiuojant pro Didįjį Egipto muziejų.

Informacijos apie žuvusius žmones nėra. Šiuo metu įvykio vietoje dirba policija ir gelbėtojai.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct