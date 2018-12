„Mūsų oro gynybos sistemos paleido ugnį į oro taikinius netoli Damasko tarptautinio oro uosto“, – iš pradžių nedetalizuodama informavo oficialioji naujienų agentūra SANA. Tačiau kiek vėliau tiek SANA, tiek valstybinė televizija be jokių paaiškinimų paneigė tokį pranešimą. SANA citavo šaltinius oro uoste, teigusius, jog „jokios agresijos“ nepastebėta, o oro „eismas yra įprastas“. Vienas gerai informuotas šaltinis pranešė naujienų agentūrai AFP, kad „matyt, buvo paskelbtas netikras pavojus“. Vis dėlto padėtį šalyje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) pranešė, kad oro uosto apylinkėse nugriaudėjo sprogimas bei buvo girdėti oro gynybos sistemų šūvių. Šis incidentas įvyko praėjus kiek daugiau nei savaitei po to, kai Sirijos vyriausybė apkaltino Izraelį surengtus antskrydį piečiau Damasko. Pasak Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios SOHR, tai buvo pirmosios Siriją pasiekusios raketos nuo to laiko, kai Sirija, kur rugsėjį buvo numuštas Rusijos lėktuvas, atnaujino savo oro gynybos sistemas. Izraelis surengė kaimyninėje Sirijoje jau šimtus antskrydžių prieš, kaip teigia žydų valstybė, iraniečių taikinius, kurių daugelis yra kiek piečiau Damasko. Iranas ir Rusija yra sirų vyriausybės pagrindinės sąjungininkės pilietiniame kare, draskančiame šalį jau septynerius metus. 2015 metais į konfliktą įsitraukusi Maskva iš esmės pakeitė karo eigą ir padėjo vyriausybėms pajėgoms susigrąžinti daugiau nei pusę šalies teritorijos iš sukilėlių ir džihadistų. Per rugsėjo 17 dieną surengtą izraeliečių aviacijos ataką Sirijos sausumos pajėgos atsitiktinai numušė Rusijos karinį transporto lėktuvą. Per tą incidentą žuvo visi 15 orlaiviu skridusių žmonių. Maskva apkaltino numušimu Izraelį ir pareiškė, kad jo naikintuvas pasinaudojo rusų lėktuvu kaip priedanga, todėl Sirijos oro gynybos ugnis nukrypo į jį. Pati žydų valstybė tokį kaltinimą neigia. Rusija vėliau atnaujino Sirijos oro gynybos sistemas pažengusiais raketų kompleksais S-300, o Damaskas patikino, kad izraeliečiams teks „atidžiai pagalvoti“ prieš rengiant naujus antskrydžius. Nuskambėjus tokiai žiniai Izraelyje pradėta nuogąstauti, kad reikšmingai sumažės galimybių pažaboti pagrindinio šalies varžovo Irano karinį dalyvavimą Sirijoje. Visgi Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė Rusijai, kad jo valstybė ir toliau naikins priešiškus taikinius Sirijoje, bet tuo pat metu palaikys su Maskva „koordinavimą saugumo srityje“.

