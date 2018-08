Italijoje netoli Bolonijos oro uosto pirmadienį nugriaudėjo smarkus sprogimas, pranešama, kad nukentėjo mažiausiai 20 žmonių.

Televizija „Rai News“ informavo, kad per nelaimę nukentėjo mažiausiai 40 žmonių; kai kuriuos jų sužeidė skeveldros.

„The Sun“ skelbia, kad incidentas įvyko greitkelyje netoli oro uosto.

„Bloomberg“ praneša, kad smarkiai apgadintas tiltas.

this was seconds after the explosion in #bologna happened i was literally looking out my window and suddenly there was a lot of fire in the air pic.twitter.com/PtszvhHTKT

August 6, 2018