Specializuotas laivybos naujienų portalas „Portnews“, remdamasis Rusijos gelbėjimo tarnybų informacija, nurodė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį Gvinėjos įlankoje maždaug už 20 jūrmylių (37 km) nuo kranto netoli Kotonu uosto užpultame laive buvo 24 žmonės, tarp jų 23 Rusijos ir vienas Ukrainos pilietis. Rusų diplomatai anksčiau nurodė naujienų agentūrai „Interfax“, kad laive yra 26 žmonės: 20 Rusijos, keturi Ukrainos ir du Gruzijos piliečiai. Rusijos ambasadą apie incidentą informavo Benino karinių jūrų pajėgų vadovybė. „Portnews“ duomenimis, į laivą įsiveržė 7–9 užpuolikai, ginkluoti automatais ir peiliais bei mačetėmis. Po dviejų valandų piratai paliko laivą su šešiais įgulos nariais, kurie visi yra Rusijos piliečiai, pridūrė portalas. Tinklalapis pažymėjo, kad tarp pagrobtųjų yra laivo kapitonas, jo vyriausiasis ir 3-asis padėjėjas, bocmanas, remontininkas ir kokas. Kiti 18 įgulos narių nenukentėjo, rašo „Portnews“. Šiuo metu laivas yra Nigerijos teritoriniuose vandenyse. Ambasada nurodė, kad dedamos visos pastangos padėti nukentėjusiems Rusijos piliečiams.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.