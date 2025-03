Prie balzamuoto paauglio Italijoje rikiuojasi eilės

Kadaise „užmiršta“ bažnyčia tapo populiariu piligrimų traukos centru dėl įkvepiančios C. Acutis istorijos.

Tiek bažnyčios tarnautojų, tiek paauglio artimųjų teigimu, C. Acutis buvo nepaprastai pamaldus, tačiau daugiau niekuo per daug neišsiskiriantis berniukas. Jis iškeliavo anapilin per anksti, tačiau po mirties daro stebuklus – atveda jaunuolius į tikėjimą, nors daugelis žmonių šiuo metu kaip tik nusigręžia nuo organizuotos religijos.