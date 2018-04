Praeitą pirmadienį, E. Macrono vizito Vašingtone pradžioje, buvo paskelbta nuotraukų, kuriose matyti, kaip abiejų šalių vadovai Baltųjų rūmų pietinėje pievelėje kastuvais pila žemes ant ąžuoliuko šaknų, stebinti JAV ir Prancūzijos pirmosioms ponioms. Ši ceremonija buvo itin simbolinė, mat sodinukas buvo atvežtas iš Belo miško Prancūzijos šiaurėje, kur per Pirmąjį pasaulinį karą žuvo apie 2 tūkst. JAV jūrų pėstininkų. Tačiau po kelių dienų medelio toje vietoje nebeliko. Buvo spėliojama, kas galėjo ištikti ąžuoliuką, bet sekmadienį Prancūzija sekmadienį pateikė paaiškinimą: nors ir tapęs dvišalių santykių simboliu, medelis, kaip ir bet kuris kitas į Jungtines Valstijas įvežamas augalas, buvo perkeltas į karantiną. Susiję straipsniai: Londonas, Berlynas ir Paryžius ragina Vašingtoną nesitraukti iš susitarimo dėl Irano JAV senatorius: esame arti tiek taikos, tiek ir karo su Šiaurės Korėja „Karantinas privalomas bet kokiam gyvam organizmui, įvežamam į JAV“, – savo „Twitter“ paskyroje parašė Prancūzijos ambasadorius Vašingtone Gerard'as Araud. „Vėliau jis bus iš naujo pasodintas“, – pridūrė diplomatas. Kai vienas sekėjas pastebėjo, kad šis atsargumas atrodo truputį pavėluotas, nes medelis jau buvo pasodintas, G. Araud paaiškino, kad ąžuoliuko šaknys buvo apgobtos plastiku.











