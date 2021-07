Prie Aliaskos krantų įvykęs 8,2 balo žemės drebėjimas sukėlė nedidelių cunamio bangų

Drebėjimo, įvykusio 22 val.15 min. vietos (ketvirtadienį 9 val. 15 min. Lietuvos) laiku epicentras buvo už 91 km į pietryčius nuo Perivilio gyvenvietės, nurodė JAV Geologijos tarnyba (USGS). Jo židinys glūdėjo apie 47 km gylyje.

Per pusantros valandos po pirminio galingo žemės drebėjimo buvo užfiksuoti penki pakartotiniai smūgiai, iš kurių stipriausias siekė 6,2 balo, informavo USGS.

Perivilis yra už 795 km nuo Ankoridžo – didžiausio Aliaskos miesto.

Nacionalinis cunamių perspėjimo centras tuojau po žemės drebėjimo paskelbė cunamių pavojų pietų Aliaskoje ir Aliaskos pusiasalyje. Pranešime sakoma, kad pavojingų bangų gali atsiristi per tolesnes tris valandas.

Vis dėlto praėjus beveik trims valandoms centro užfiksuotų didžiausių bangų aukštis tesiekė 21 centimetrą, todėl pavojaus lygis buvo sumažintas.

#BREAKING : 8.2 strong #earthquake rocks the coast of #alaska. #tsunami warning. This is the strngst #earthquake after 2018. Pray for the people of Alaska. Stay strong. Prayer🙏🙏 pic.twitter.com/qDLZwo1xu1