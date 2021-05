Prie Al Aksos mečetės Jeruzalėje įvyko susirėmimų, sužeista šimtai žmonių

„Yra keli šimtai žmonių, sužeistų per susirėmimus“, ir apie 50 iš jų buvo paguldyti į ligoninę, sakoma Raudonojo Pusmėnulio trumpame pranešime žurnalistams.

Šimtai žmonių svaidė sviedinius į Izraelio saugumo pajėgas, kurios savo ruožtu atsakė kurtinamosiomis granatomis ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis, siekdamos juos išsklaidyti, kiek anksčiau sakė naujienų agentūros AFP korespondentas.

Kurtinamųjų granatų garsai ir greitosios pagalbos automobilių sirenos buvo girdėti ir kitose Jeruzalės dalyse.

Penktadienį vakare daugiau kaip 200 žmonių buvo sužaloti per susirėmimus tarp policijos ir palestiniečių prie Al Aksos, kur dešimtys tūkstančių maldininkų suplūdo paskutinėms Ramadano penktadienio maldoms.

Šeštadienį per susirėmimus keliuose Rytų Jeruzalės rajonuose sužeista per 100 žmonių, nurodė palestiniečių Raudonasis Pusmėnulis.

Keturios Artimųjų Rytų ketverto narės – JAV, Rusija, Europos Sąjunga ir Jungtinės Tautos – šeštadienį pareiškė „didelį susirūpinimą“ dėl smurto Jeruzalėje.

Serious clashes have broken out on and around the Temple Mount in Jerusalem. Here a video from fighting over the entrance to the Al Aqsa Mosque. pic.twitter.com/a19uqW8EiE