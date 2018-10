„Michael“, galingiausias visų laikų uraganas, pasiekęs Floridos šiaurės vakarų dalį, paliko nusiaubtą ruožą ir nusinešė mažiausiai vieną gyvybę. Pareigūnai pranešė, kad Floridoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, kai ant namo užgriuvo medis.

Pranešama, kad paieškos ir gelbėjimo komandos turi spartinti pastangas pasiekti labiausiai nukentėjusius rajonus ir ieškoti po nuolaužomis įstrigusių ar sužeistų žmonių.

Kitą dieną po to, kai itin galingas „Michael“ Floridoje užgriuvo balto smėlio paplūdimius, žvejų miestelius ir karines bazes, audra jau nebebuvo 4-osios kategorijos monstras, nešantis vėjus, kurių greitis siekė 250 km per valandą. Anksti ketvirtadienį virš pietinės Džordžijos dalies sistema susilpnėjo iki atogrąžų audros, bet JAV pietryčiams vis tiek tebegresia liūtys, gūsingas vėjas ir viesulai.

Nacionalinis uraganų stebėjimo centras (NHC) Majamyje pranešė, kad vidurnaktį „Michael“ centras buvo maždaug 48 km į pietvakarius nuo Meikono centrinėje Džordžijos dalyje ir judėjo į šiaurės rytus 27 km per val. greičiu. Audros vėjo greitis siekė 112 km per valandą.

Structures destroyed and streets turned into rivers in Mexico Beach, FL, where #HurricaneMichael made landfall as an extremely powerful Category 4 storm earlier Wednesday.

Ketvirtadienį išaušus Šiaurės Floridos gyventojai dar tik pradeda vertinti nelaimės mastą.

Panama Sityje, esančiame netoli vietos, kur „Michael“ trečiadienį po pietų pasiekė krantą, žala tokia didelė, kad kone visur matyti nulaužti ar išversti medžiai bei elektros stulpai. Daug kur nuplėšti stogai, namai perplėšti nuvirtusių medžių, ant žemės mėtosi sulamdyti kelio ženklai.

Per audros piką be elektros liko daugiau kaip 380 tūkst. namų ir firmų.

Minėtas vyras Floridos šiaurės vakaruose žuvo ant namo užvirtus medžiui, sakė Gadsdeno apygardos šerifo įstaigos atstovė Anglie Hightower. Tačiau ji pridūrė, kad gelbėtojams, bandžiusiems pasiekti tą namą, trukdė kelius blokavę išversti medžiai ir nuolaužos.

Nuolaužos kelia problemų daugelyje pakrantės miestelių, o šimtai tūkstančių žmonių vis dar neturi elektros.

Gubernatorius Rickas Scottas paskelbė, kad tūkstančiai teisėsaugos pareigūnų, komunalinių tarnybų darbuotojų ir paieškos bei gelbėjimo specialistų dabar pereis prie padarinių likvidavimo režimo ir kad prasidės „agresyvios“ paieškų ir gelbėjimo pastangos.

„Uraganas „Michael“ negali palaužti Floridos“, – pareiškė R. Scottas.

„Michael“ savaitgalį buvo atogrąžų depresija, bet virš Meksikos įlankos smarkiai sustiprėjo. Antradienį tai buvo 2 kategorijos audra, bet prieš pasiekdama pakrantę trečiadienį sustiprėjo iki 4 kategorijos.

Uraganas privertė evakuotis daugiau kaip 375 tūkst. gyventojų ir judėjo labai greitai, todėl žmonės neturėjo daug laiko pasirengti, o pareigūnai skundėsi, kad daug kas ignoravo perspėjimus ir tikriausiai manė galintys pralaukti audrą.

Already incredible wave run up on Panama City Beach. That parasail building and chairs will be gone before noon. Floating projectiles to further damage other structures when surge is maximized. #michael

— Jim Cantore (@JimCantore) October 10, 2018