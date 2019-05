Naujai išrinktas Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pėsčiomis išėjo į Aukščiausiąją Radą, kurioje vyko jo inauguracija, informuoja UNN.

Parke buvo jo šalininkų, kurie irgi pasuko į Aukščiausiąją Radą.

#Zelenskiy arrives for his inauguration as president. Follow our live feed of the events here: https://t.co/ktANd1zDDr pic.twitter.com/fsRwfdsgLr