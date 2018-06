Per prezidento rinkimus Kolumbijoje buvo sprendžiama ir istorinio taikos susitarimo su kairiųjų partizanų judėjimu FARC ateitis. I. Duque nori pakeisti esminius susitarimo punktus, ir tai gali buvusius sukilėlius vėl nustumti į pogrindį.

Taikos procesas Kolumbijoje, kurį sveikina užsienis, pačioje šalyje vertinamas labai prieštaringai. Anot dešiniųjų, valstybė sukilėliams padarė per daug nuolaidų. Pavyzdžiui, jiems gresia tik santykinai švelnios bausmės. Be to, judėjimui skirta 10 mandatų parlamente.

Būsimojo prezidento laukia dideli iššūkiai: jam teks kovoti su didžiuliu skurdu šalyje, užbaigti taikos derybas su mažesne partizanine organizacija ELN, rasti receptą prieš plintančias nusikalstamas gaujas ir sustabdyti narkotikų karą.