Ketvirtadienį paskelbtos apklausos rezultatuose matyti, kad politinės patirties neturintį, tačiau dabartiniais šalies lyderiais nepatenkintą Volodymyrą Zelenskį palaiko apie 30 proc. apklaustų rinkėjų. Antrą vietą Kijevo tarptautinio sociologijos instituto atliktoje apklausoje užima dabartinis Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, palaikomas 18 proc. apklaustųjų, o trečia liko buvusi premjerė Julija Tymošenko, už kurią balsuoti žada apie 16 proc. ukrainiečių. Kovo 31 dieną vyksiančiuose rinkimuose dalyvaus rekordinis skaičius kandidatų – 44, taigi, pirmojo turo baigtis yra nenuspėjama. Susiję straipsniai: Galutiniame Ukrainos kandidatų į prezidentus sąraše – 44 pavardės „Gali būti, kad jis (V. Zelenskis) pasieks antrą turą“, kuris vyks balandžio 21-ąją, sakė Kijeve įsikūrusio Demokratinių iniciatyvų fondo sociologė Iryna Bekeškina. Vis dėlto, sociologės teigimu, 41 metų kandidatas veikiausiai nelaimės, nes jo šalininkai daugiausia yra jauni žmonės, ir Ukrainoje jie nėra linkę pasirodyti prie balsadėžių. I. Bekeškina taip pat atkreipė dėmesį į didelį skaičių neapsisprendusiųjų: apie 27 proc. iš 2 000 respondentų sakė nežinantys, už ką atiduos savo balsą. Vasario pradžioje serialo „Tautos tarnas“ (Sluga naroda) žvaigždės populiarumo reitingas buvo apie 20 procentų. Kritikai pabrėžia, kad V. Zelenskio programa yra neapibrėžta, o pagrindiniai jos punktai buvo pasirinkti po kandidato gerbėjų balsavimo socialiniuose tinkluose. Tuo metu jo šalininkai laiko jį alternatyva dabartiniam šalies lyderiui, esą taip ir nesugebėjusiam išpildyti savo pažadų susidoroti su korupcija ir pagerinti ukrainiečių gyvenimą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.