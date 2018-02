Specialiai žaidynėms pastatytame olimpiniame stadione vyksiantis renginys siųs žinutę apie taiką, skelbia olimpiados organizatoriai. Anot jų, atidarymo ceremonija bus sutelkta į penkis istoriją pasakojančius vaikus iš Kangvono provincijos, o iš viso žiūrovams pasirodys apie 2 tūkst. žmonių, taip pat ir gyvūnai. Renginio metu įspūdžius turėtų sustiprinti papildytos realybės ir 5G technologijos. Lietuva į žiemos olimpiadą siunčia devynis sportininkus: keturis biatlonininkus, tris slidininkus ir du kalnų slidininkus. Šiemet olimpinėse žaidynėse iš viso dalyvaus apie 3 tūkst. sportininkų iš 95 valstybių, jose bus išdalyti 102 medalių komplektai. Pjongčango žiemos olimpiada vyks iki vasario 25 dienos.











