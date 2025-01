Prezidentė atsikirto Trumpui: vadinkime JAV Meksikos Amerika

Kairiųjų politikė ir klimato ekspertė C. Sheinbaum spalį tapo pirmąja Meksikos prezidente moterimi. Jos pirmtakas ir politinis mentorius Andrésas Manuelis Lópezas Obradoras buvo prezidentas per pirmąją D. Trumpo kadenciją 2017–2021 metais. Nepaisant D. Trumpo grasinimų įvesti baudžiamuosius muitus Meksikai bei dėl migracijos tvyrančios įtampos, C. Sheinbaum pirmtakas palaikė su juo gana gerus santykius.