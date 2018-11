Per stichijos siautėjimą dingusių žmonių skaičius šoktelėjo keliais šimtais – iki 870. Pastarosiomis dienomis šis skaičius smarkiai svyravo dėl painiavos vykstant žuvusiųjų paieškoms Paradaiso mieste, kurį liepsnos praktiškai nušlavė nuo žemės paviršiaus. Šeštadienį buvo skelbta apie 1 276 dingusius žmones, o jau pirmadienį šis skaičius sumažėjo iki 600. Dabar skaičius vėl šoktelėjo į viršų, policijai toliau tikrinant pagalbos skambučius, sakė Bjuto apygardos šerifas Kory Honea. Dar trys žmonės žuvo per antrą didžiulį gaisrą, įsiplieskusį Kalifornijos pietuose esančiame Malibu. Šiaurėje gaisras išdegino daugiau nei 60 tūkst. hektarų žemės ir sunaikino daugiau nei 12 600 namų. Jis kilo lapkričio 8 dieną. Kol kas suvaldyta 75 proc. gaisro. Trečiadienį ir galbūt vėlesnėmis šios savaitės dienomis čia laukiama smarkaus lietaus, kuris turėtų padėti užgesinti liepsnas. Tačiau gali kilti staigių potvynių, galinčių nunešti dar nerastus palaikus. „Gali būti, kad tvarkantis su vienos stichinės nelaimės padariniais teks susidurti su dar kai kuo“, – sakė K. Honea.

