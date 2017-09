„Taigi, mielieji biologai, ir kas gi čia?“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paklausė Preeti Desai, paplūdimyje aptikusi apie metro ilgio ir rankos storio gyvį be akių ir pilna burna aštrių dantų.

Nuotraukos su paslaptingo gyvio palaikais kaipmat išplito internete, o žmonės ėmė spėlioti, kas čia per padaras, būta ir tokių, kuriems jis priminė ne šios žemės gyventoją.

Tačiau spėliones netrukus paneigė biologijos mokslų daktaras Kennethas Tighe.

On September 6, 2017, Texas resident Preeti Desai discovered this creature on the beach in Texas City on Galveston Bay. pic.twitter.com/OaCl8WMyoY

— Earthfiles (@Earthfiles) September 14, 2017