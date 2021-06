Lietuvos parlamentarų Emanuelio Zingerio, Algirdo Syso ir Žygimanto Pavilionio surengtoje nuotolinėje spaudos konferencijoje, skirtoje apžvelgti situaciją Baltarusijoje, Dmitrijus Pratasevičius antradienį tvirtino, kad prieš jo sūnų vykdoma plati dezinformacinė kampanija Baltarusijos valstybiniuose žiniasklaidos kanaluose.

„Jį bandoma parodyti kaip neonacistą, kažkokiu ekstremistu, teroristu, jį taip vadina valstybiniuose televizijos kanaluose. Aš aišku, to taip nepaliksiu, aš kreipsiuos į teismą ir sieksiu tiesos, kad šiuos žodžius pasakęs žmogus įrodytų. Jei to nesugebės įrodyti, jo lauks griežta bausmė – aš tuo įsitikinęs. Mes, kaip tėvai, to šitaip nepaliksime“, – sakė R. Pratasevičiaus tėvas.

Sulaikyto tinklaraštininko mama Natalija Pratasevič tvirtino, kad vienas iš tokios dezinformacijos skleidėjų – Baltarusijos žurnalistas Grigorijus Azarionokas.

„Ramanas – protingas, talentingas jaunuolis, bet dabar viską pakeitė kažkoks košmaras – terorizmas. Koks? Azarionokas savo televizijos kanale jį vadina išsigimėliu, nacistu. Tai yra nepakeliama. Prašau visos pasaulio bendruomenės – padėti mano Ramanui, padėti Sofijai, jo merginai, padėti visiems vaikinams, kurie yra už grotų, kurie kankinami“, – kalbėjo R. Pratasevičiaus motina.

Anot jos, iki šiol su sūnumi nepavyksta susisiekti nei jiems, nei advokatui.

„Advokato vėl neįleido – vakar neįleido, ir šiandien neįleido. Nežinome, ką bedaryti, ką iš jo bando išmušti, ko nenori parodyti advokatui. Mes šiandien susirašėme su advokatu – vėl nebuvo kvietimo“, – kalbėjo moteris.

Tėvai dėkojo Lietuvai ir kitoms Vakarų valstybėms už palaikymą bei griežtą reakciją ir tikisi permainų.

Gegužės 23 dieną Aliaksandro Lukašenkos režimas perėmė ir Minske nutupdė į Vilnių skridusį „Ryanair“ keleivinį lėktuvą bei suėmė juo skridusį tinklaraštininką R. Pratasevičių bei jo draugę Sofiją Sapegą.

Vakarai pasmerkė incidentą ir po jo ėmėsi svarstyti griežtesnes sankcijas Minskui, ikiteisminius tyrimus dėl įvykio pradėjo Lietuvos, Lenkijos, Jungtinių Valstijų teisėsauga.