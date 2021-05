Pratasevičiaus draugas: jis sulaužė duotą žodį

Stiapanas Pucila – artimas R. Pratasevičiaus draugas ir Varšuvoje veikiančio „Nexta“ kanalo, kur praeitais metais dešimt mėnesių dirbo ir sulaikytasis žurnalistas, įkūrėjas – sako: sekmadienio įvykių niekas nenumatė.

Draugai dar visai neseniai kalbėjosi apie tai, kokia didžiulė rizika būtų skristi virš Baltarusijos, ir abu sutarė, kad tai labai pavojinga.

„Jis visada buvo geros nuotaikos, visada pozityvus. Siaubingai gaila, kad Ramanas padarė tokią apmaudžią klaidą. Susirašinėjome, kad skristi virš Baltarusijos neapsimoka, per didelė rizika, nes Baltarusija priklauso Nepriklausomų valstybių sandraugai – tai nesaugu, nes bet kurią akimirką gali perimti lėktuvą, priversti leistis. Kaip sako Ramano kolegos, jis per daug atsipalaidavo, pamiršo gresiantį pavojų. O ir tas pavojus jį pasivijo ten, kur visai nesitikėjo. Žinoma, niekas to nesitikėjo, niekas nebūtų pagalvojęs, kad šiais laikais tokie dalykai įmanomi, kad galima priversti lėktuvą leistis paminant visas tarptautines normas ir standartus. Incidentas sukėlė didžiulį tarptautinį rezonansą, žiniasklaida visame pasaulyje tik apie tai ir rašo. Man tiesiog netelpa galvoje“, – sakė S. Pucila.

Du opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos komandos nariai ir R. Pratasevičiaus bičiuliai teigia, kad Ramanas visada būdavo labai pozityviai nusiteikęs, o pirmose protestų prieš Aliaksandro Lukašenkos linijose jį buvo galima stebėti su kamera rankose.

Vyresnysis S. Cichanouskajos patarėjas Franakas Viačorka sako, kad R. Pratasevičiaus sulaikymas skirtas pasiųsti žinutę „visiems baltarusiams“, kuriems pavyko išvažiuoti, kad jie niekada neištrūks iš valdančiojo režimo gniaužtų, niekada nenusikratys uodegos.

„Likus kelioms valandoms iki incidento, mes bendravome „Telegram“, jis rašė: vyručiai, man atrodo, kad mane seka. Bet niekas rimtai į tai nepažiūrėjo. Baik, Atėnai, Graikija, tau atostogos, kas tave gali sekti. Šalin tą paranoją, Roma, pailsėk tu vieną dieną! Pamiegok, dar kažką. Ir staiga po kelių valandų per žinias pamatom, kad lėktuvas nukreiptas į Minską. Tą pačią sekundę supratome, kad čia dėl Ramano“, – kalbėjo F. Viačorka.

S. Cichanouskajos komandos narys Dzianis Kučinskis sako, kad vaizdo įrašas, kuriame R. Pratasevičius pripažįsta atlikęs svarbų vaidmenį praeitų metų antivyriausybiniuose protestuose, buvo gąsdinantis – esą, akivaizdu, kad opozicijos žurnalistas buvo kankinamas.

„Labai bauginantis įrašas, viskas aišku iš jo balso – tai ne jo balsas, ne jo kalbos maniera ir intonacijos. Tai patvirtino ir jo tėvas, kad tai ne jo žodžiai, ne jo balsas. Vaizdo įraše jo balsas dreba. Ir nors bandė veidą nupudruoti, vis tiek akivaizdu, kad jis smarkiai sumuštas. Randas ant kaklo, randai ir ant veido. Akivaizdu, kad jis sumuštas, greičiausiai kankintas ir morališkai“, – pasakojo D. Kučinskis.

Pasak F. Viačorkos, tra trys R. Pratasevičiaus sulaikymo priežastys.

„Pirmiausia noras nubausti Ramaną, nes jis asmenimis Lukašenkos priešas. Antra priežastis – žinutė Vakarų bendruomenei: čia aš alfa patinas, man nusispjauti, ką jūs manote, galiu laužyti visas įmanomas taisykles, visas normas, visas nuostatas, su savo oponentais galiu daryti, ką tinkamas. Ir trečias dalykas – žinia Cichanouskajai, kuri prieš savaitę skrido tuo pačiu maršrutu kaip Ramanas, žinia visiems pabėgusiems baltarusiams, kad jis juos pasieks, kad ir kur jie būtų, kad jo KGB žmonės tą padarys. Dabar reikia galvoti apie saugumą, reikia būti labai atsargiems. Tai kainuoja labai daug nervų, nerimas dėl komandos saugumo tikrai didelis“, – kalbėjo jis.

R. Pratasevičius, žurnalistika besidomintis nuo šešiolikos, iš Baltarusijos į Lenkiją persikėlė 2019 metais pajutęs jam į nugarą kvėpuojančius saugumo pareigūnus. Vėliau pakeisti gyvenamąją šalį įtikino ir savo tėvus. Rugsėjį opozicijos žurnalistas persikraustė į Vilnių, kuris šiuo metu tapęs Baltarusijos opozicijos tvirtove.

R. Pratasevičiaus motina prašo Vakarų pagalbos

Žurnalisto R. Pratasevičiaus mama Natalija Pratasevič sako, jog labai tikisi Vakarų pagalbos išlaisvinant Baltarusijos režimo sulaikytą jos sūnų ir kitus politinius kalinius.

„Aš tiesiog prašau, kad padėtų, kad masinės informacijos priemonės nušviestų visa tai teisingai, kad žmonės, kad prezidentai išgirstų apie šią savivalę, kad jie įtikintų pilietį Lukašenką išlaisvinti mano sūnų“, – BNS telefonu ketvirtadienį sakė N. Pratasevič.

Ji taip pat ragina susilaikyti nuo bet kokio smurto ir spręsti klausimą diplomatiniu keliu.

„Aš neraginu imtis smurto, nekviečiu pradėti jokio karo, jokiu būdu. Aš prašau taikos, gerumo, sąžiningumo ir teisingumo. Prašau Vakarų pagalbos įtikinti šį žmogų išlaisvinti mano sūnų ir kitus tokius pat politinius kalinius, kaip jis“, – kalbėjo N. Pratasevič.

N. Pratasevič sakė iki šiol neturinti jokių žinių, kaip jaučiasi jos sūnus, nes su juo negali susitikti net advokatas.

„Ne, neleido, atsisakė. Deja, nieko nežinome – viską ką turime iš advokato, yra tik tai, kad buvo atmestas prašymas nenurodžius priežasties. (...) Ne, mes ne Baltarusijoje ir (susitikti – BNS) neįmanoma, tai neįmanoma net ir tiems, kurie ten yra. Mes ne apie tą valstybę kalbame, įstatymai ten neveikia“, – sakė moteris.

Ji įsitikinusi, kad jos sūnų režimas suėmė dėl to, kad jis tapo pavojingas, „nes jis kalbėjo tiesą“.

„Jis kalbėjo tiesą apie veikiančią valdžią, apie tai, kas vyksta mūsų respublikoje, apie tai, kaip vyko rinkimai, apie tai, kaip tauta pasisako už demokratijos, žodžio laisvę. Todėl mano sūnus ir nukentėjo, todėl jis ir tapo Lukašenkos priešu Nr. 1“, – tvirtino ji.

N. Pratasevič taip pat kalbėjo, kad autoritarinio Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos trečiadienio pareiškimas, jog jos sūnus buvo samdinys ir kovojo Rytų Ukrainoje, yra „visiška nesąmonė“.

„Mes jau sakėme, kad tai – visiška nesąmonė. Mūsų sūnus – žurnalistas ir jis nušvietė įvykius Ukrainoje kaip žurnalistas, jis vykdė savo profesionalų žurnalisto darbą. Ir tai, kas jam dabar bandoma „pripaišyti“, tie kliedesiai, nesąmonės, jūs suprantate, kokiu tikslu tai daro valdžia. Manau, tai visiems puikiai suprantama“, – sakė R. Pratasevičiaus mama.

Sekmadienio popietę Minsko oro uoste buvo nutupdytas keleivinis bendrovės „Ryanair“ lėktuvas, skridęs iš Atėnų į Vilnių. Jis buvo priartėjęs prie Lietuvos oro erdvės, tačiau buvo priverstas pasukti į Baltarusijos sostinę.

Aviakompanija „Ryanair“ pranešė, kad lėktuvas su daugiau kaip šimtu keleivių nusileido Minsko oro uoste, nes Baltarusijos oro dispečeriai informavo apie potencialią saugumo grėsmę lėktuve. Ši informacija vėliau nepasitvirtino. Baltarusija operacijai buvo pakėlusi naikintuvą MiG-29 ir karinį sraigtasparnį Mi-24.

Šiuo lėktuvu skrido Vilniuje šiuo metu gyvenantis žurnalistas R. Pratasevičius. Lėktuvui nusileidus Minske, jis sulaikytas, taip pat sulaikyta jo mergina, Europos humanitarinio universiteto Vilniuje studentė, Rusijos pilietė Sofija Sapega.

Trečiadienį šalies parlamente A. Lukašenka pavadino R. Pratasevičių ir S. Sapegą „ekstremistu ir jo bendrininke“, bei pareiškė, kad šalis turėjo „suverenią teisę“ sulaikyti Baltarusijos pilietį ir „jo sugyventinę“, turinčią leidimą gyventi Baltarusioje.

Baltarusijos valdžia paskelbė įrašą, kur R. Pratasevičius neva prisipažįsta organizavęs masinius neramumus, tačiau opozicija ir vakarai, taip pat ir jo tėvai neabejoja, kad „prisipažinimas“ išgautas naudojant fizinį ir psichologinį smurtą.