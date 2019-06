Prasidėjo varžybos, kas pakeis Theresą May – nugalėtojui teks nepavydėtina užduotis

Kad ir kas nugalėtų, laimėtojui teks susidurti su ta pačia stringančio „Brexit“ proceso problema, trapia parlamentine dauguma ir susiskaldžiusia politine situacija.

Tačiau siekiantiems užimti ministro pirmininko postą iš pradžių teks įveikti painią konservatorių partijos lyderio rinkimų sistemą.

Pasibaigus kandidatavimo laikotarpiui, visi 313 konservatorių parlamento narių balsuos už savo kandidatą birželio 13, 18, 19 ir 20 d. vyksiančių balsavimų metu, kad eliminuotų kandidatus, kol jų liks tik du, rašo BBC.

Pakeitus vieną taisyklę, pirmojo balsavimo metu kandidatas turi gauti bent 16 parlamento narių balsus, antrojo – bent 32.

Jei visi kandidatai įveiks šį barjerą, bus eliminuotas mažiausiai balsų surinkęs asmuo. Šis procesas bus taikomas ir kitų balsavimų metu, kol liks tik du kandidatai.

Galiausiai nuo birželio 22 d. didesnioji Konservatorių partijos dalis iš dviejų pretendentų į ministro pirmininko postą rinks vieną. Laimėtojas turėtų būti paskelbtas maždaug po keturių savaičių.

Britų dienraštis „The Guardian“ apžvelgia visus pagrindinius kandidatus ir jų galimybes tapti nugalėtojais:

Borisas Johnsonas

Pagrindinė informacija: lyderis, žadantis įveikti kitas partijas, itin palaiko „Brexit“ ir yra patrauklus konservatorių rinkėjams. Tačiau tuo pačiu yra labai poliarizuojanti figūra ir yra itin nemėgiamas kitų partijų rinkėjų.

Pozicija dėl „Brexit“: atkakliai reikalauja, kad Jungtinė Karalystė išstotų spalio 31 d., nesvarbu, ar bus pasiektas susitarimas. Jis oficialiai įsipareigojęs pamėginti iš naujo derėtis su Europos Sąjunga ir siekti „alternatyvius susitarimų“ dėl Airijos sienos.

Pažadai gyventojams: kol kas jis įsipareigojo tik padidinti vidurinių mokyklų Anglijoje biudžetą bent iki 5 000 svarų sterlingų vienam moksleiviui per metus. Vienos analizės metu buvo paskaičiuota, kad įgyvendinus šį pažadą išlaidos padidėtų vos 0,1 %.

Veikla socialiniuose tinkluose: kol kas visa jo kampanija nepasižymi dideliu aktyvumu socialiniuose tinkluose, tiesa, kampaniją jis pradėjo labai rafinuotu vaizdo įrašu.

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK