Prasidėjo naujos Ukrainos ir Rusijos derybos: Kyjivas išdėstė savo sąlygas

Pirmadienio rytą Ukrainos derybininkas Mychailo Podoliakas prasitarė apie naujų diskusijų turinį. Pasak jo, daugiausiai dėmesio bus skiriama paliauboms, Rusijos karių išvedimui ir Ukrainos saugumo garantijoms.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu