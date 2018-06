„Tiesioginė linija su Vladimiru Putinu“ vadinama V. Putini spektakliu, nes manoma, kad klausimai, į kuriuos jis atsakinėja, yra iš anksto surežisuoti.

Kremlius tokią informaciją kategoriškai neigia.

2017 metais žmonės, į kurių klausimus turėjo atsakinėti V. Putinas, buvo pakviesti į „informacinį susitikimą“. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas tuomet teigė esą su jais repetuojama nebuvo.

12.56 val. Rusijos prezidentas sulaukė klausimo iš Tomsko miesto gyventojos apie pagalbą daugiavaikėms šeimoms. Į keliamus klausimus buvo priverstas atsakyti šio miesto gubernatorius ir, tradiciškai, pliekiami mįslingi valdininkai, kurie dirba blogai.

Consistent with the strategy to demonstrate decentralization and delegation of responsibility to regions, #Putin asks the regional governor of Tomsk to answer the question of another average Russian Natalia Nikolaevna #DirectLine #Russia #прямаялиния pic.twitter.com/rwwGL2YDsI

12.45 val. V. Putinas sakė, kad tai, kas šiuo metu vyksta su dujų kainomis, „yra nepriimtina“ ir klausimą permetė Rusijos energetikos ministrui Aleksandrui Novakui. Šis tvirtino, kad valdžia jau ėmėsi reikiamų priemonių, kurios jau veikia, ir degalų kainos esą neabejotinai smuks.

Call the Kremlin: Alexei from St Petersburg complains to Putin about rising fuel prices. So Putin goes live to the Energy Minister for an explanation. pic.twitter.com/WSWuT8BWqU— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 7, 2018

12.40 val. Rferl.org rašo, kad moderatoriams V. Putinui užduodant klausimų apie šalies ekonomikos būklę, vieno žiūrovo citata ekrane teigia: „Kodėl ši šalis turi pinigų tankams, bomboms, karo lėktuvams ir automatiniams šautuvams, bet neturi pinigų savo žmonėms?“.

Šioje nuotraukoje kampe matomas klausimas labai panašus: „Kada Rusija pradės skirti pinigų Rusijai?“.

12.30 val. Prasidėjus V. Putino klausimų ir atsakymų spektakliui, sarkazmo nestokojantys rusai trina rankomis: „Šiandien Putinas vaikščios vandeniu, penkiais kepaliukais duonos ir dviem žuvimis pamaitins 140 mln. rusų ir išgydys dešimt luošių. Šiandien – Tiesioginės linijos diena“.

Сегодня Путин будет ходить по воде, накормит 5 хлебами и 2 рыбами 140 млн. россиян и исцелит 10 прокаженных. Прямая же линия сегодня.

12.28 val. Šį kartą salėje nėra nė vieno žiūrovo. Tai šių metų naujovė: vietų tiems, kurie galėtų užduoti klausimų šalies vadovui, nėra. Salėje yra tik pats prezidentas, vedėjai Kirilas Kleimenovas iš Pirmojo kanalo ir Andrejaus Kondrašovo iš VGTRK bei savanoriai.

Gali būti, kad būtent pastarieji vaidins palankią salęs reakciją į prezidento atsakymus. Visi paprastų žmonių klausimai, skundai ir prašymai matomi interaktyviuose ekranuose, esančiuose studijoje, jie taip siunčiami trumposiomis žinutėmis, MMS žinutėmis ir filmuota medžiaga.

Tokio šalies prezidento atsiribojimo nuo savo šalies žmonių, su kuriais jis praktiškai visai nesimato, oficialiai neįvardijama.

Jei anksčiau ir buvo vilties užduoti V. Putinui iš anksto nesuderintą klausimą, dabar praktiškai tai tapo neįmanoma. Dar viena tokio prezidento nusišalinimo priežastis – būtinybė keisti tokio renginio formatą: jei nepavysta keisti turinio, tai bent formą galima pakoreguoti. O ir Rusijos žmonės, kurie kritikuoja senstančio prezidento valdžią, mano, kad Federalinė apsaugos tarnyba baiminasi dėl prezidento, o ir pats V. Putinas bijosi savo žmonių, rašo newsru.com.

12.24 val. Kitas klausimas susijęs su naująja vyriausybe, kurioje pokyčių – labai mažai.

V. Putinas tikina, kad didžioji dalis vyriausybės palikta senos sudėties, o naujų veidų atsirado tam, kad jie įgyvendintų šalies vystymosi planus.

12.20 val. Pirmasis klausimas susijęs su tuo, kaip šiandien vystosi Rusija. V. Putinas tradiciškai pasakoja, kad šalyje viskas auga, ji esą juda tinkama linkme.

„Žinoma, problemų vis dar netrūksta“, – sakė V. Putinas, tačiau su Vakarų įvestomis sankcijomis jis to nesusiejo.

TASS skelbia, kad nuo gegužės 27 d. iki birželio 7 d. 8 val. ryto sulaukta apie 1,75 mln. skambučių, 385 tūkst. SMS ir daugiau nei 41 tūkst. MMS su klausimais V. Putinui.

Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ skelbė, kad vidurdienį prasidedantis tiesioginis klausimų prezidentui maratonas šiais metais išsiskirs technologinėmis naujovėmis, geografine aprėptimi ir operatyviu valdininkų reagavimu.

„Tiesioginė linija su Vladimiru Putinu“ tradiciškai rengiama Svečių namuose, tačiau šįkart prezidentui klausimus užduodančių žiūrovų studijoje nebus. Auditoriją pakeis interaktyvūs ekranai: organizatoriai pasiūlė valstybės vadovui sutelkti dėmesį į bendravimą su piliečiais, neturinčiais galimybių atvykti į Maskvą.

Panašu, kad šį kartą V. Putinas interaktyviai bendraus ne tik su piliečiais, bet ir su valdininkais: su jais prezidentas gali nuspręsti susisiekti tiesioginio eterio metu.

Russian TV right now: Putin appearing for his annual live call-in show with Russians. This time governors and heads of state companies are joining in what looks like a massive Google Hangout pic.twitter.com/YjcCy4Iy7L

— Anton Troianovski (@antontroian) June 7, 2018

Federaliniai kanalai klausimų maratonui yra numatę tris valandas – tai liudija televizijų programos. Tačiau niekada tiksliai nežinoma, kiek iš tiesų laiko prezidentas bendraus su šalies gyventojais. Pernai „tiesioginė linija“ truko 3 val. 40 min., o absoliutų rekordą V. Putinas pasiekė 2013 metais, kai su gyventojais bendravo 4 val. 47 min. ir atsakė į 85 klausimus.

Tuo tarpu daugiausiai klausimų – per 3,2 mln. – valstybės vadovas sulaukė 2015-aisiais.