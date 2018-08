P. Manafortas atvyko į teismą furgonu su tamsintais langais.

Teismo procesas prasidės nuo prisiekusiųjų parinkimo.

Laikraštis „The New York Times“ kiek anksčiau pranešė, kad pirmasis bylos nagrinėjimo etapas tęsis apie tris savaites. Per antrąjį etapą P. Manafortas rugsėjo 17-ąją stos prieš Kolumbijos apygardos teismą.

Buvęs D. Trumpo rinkimų štabo vadovas kaltinamas nesumokėjęs per 30 mln. JAV dolerių (25,6 mln. eurų) mokesčių, kai dirbo lobistu ukrainiečių Regionų partijai ir Ukrainos eksprezidentui Viktorui Janukovyčiui. Įtariama, kad šias lėšas jis plovė per ofšorus. Taip pat jam pareikšti kaltinimai, kad jis JAV užsiėmė lobistine veikla, gavęs didelės finansinės paramos iš užsienio valstybių. Pagal JAV įstatymus, tokiu atveju būtina užsiregistruoti užsienio agentų registre, tačiau to P. Manafortas nepadarė.

Anot žiniasklaidos, P. Manafortas gali būti pasiųstas už grotų 305 metams, jei bus pripažintas kaltu dėl visų jam pateiktų kaltinimų.

Nors P. Manafortui pareikšti kaltinimai susiję su specialiojo prokuroro Roberto Muellerio tyrimu dėl galimo Rusijos įsikišimo į 2016-ųjų JAV prezidento rinkimus, nė viename kaltinime nėra užuominų, kad Maskva paveikė šio balsavimo rezultatus.

Televizijos ABC duomenimis, R. Muelleris iškvies į posėdį 35 liudytojus, tarp kurių yra P. Manaforto buvusių kolegų ir draugų. Be to, parodymus duos politinis konsultantas ir lobistas Rickas Gatesas – buvęs P. Manaforto dešinioji ranka.