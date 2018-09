51 metų N. Oričius Bosnijoje yra garbinamas už tai, kad vadovavo gynybai rytinio Srebrenicos miesto, kurį 1995 metais užėmusios serbų pajėgos išžudė apie 8 tūkst. bosnių musulmonų vyrų ir berniukų. Taip prasiveržė didžiausias po Antrojo pasaulinio karo žiaurumas Europos žemyne. Tačiau N. Oričius taip pat yra kaltinimas dėl atakų prieš serbų civilius ir belaisvius šiame rajone. 2017 metų spalį Sarajevo teismas jį išteisino dėl kaltinimų trijų etninių serbų belaisvių nužudymu Bosnijos karo pradžioje. Šių metų birželį teismo nuosprendis buvo panaikintas dėl procedūrinių pažeidimų. Remiantis karo nusikaltimų teismo procesų eigą stebinčia interneto svetaine „Detektor.ba“, pirmąjį liudytoją teismas apklaus rugsėjo 17 dieną. N. Oričiaus išteisinimas pernai papiktino serbų aukų draugijas. Jų duomenimis, per 1992-1995 metais vykusį karą Srebrenicos rajone žuvo daugiau nei 2 tūkst. serbų. N. Oričius, kuris, remiantis vietos žiniasklaida, po karo tapo verslininku, yra vienas iš kelių Bosnijos musulmonų pajėgų vadų, teisiamų dėl žiaurių nusikaltimų prieš serbus. N. Oričius buvo suimtas 2015 metais Šveicarijoje pagal Serbijos išduotą orderį ir grąžintas į savo šalį teismui. Anksčiau 2006 metais JT karo nusikaltimų tribunolas nuteisė N. Oričių dviem metams kalėjimo, kad nepakankamai gynė Srebrenicos serbų gyventojus per 1992-1995 metų karą. Tačiau po apeliacijos 2008 metais jis buvo išteisintas.

