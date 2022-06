Prasideda iškilmės, skirtos karalienės Elžbietos II valdymo 70-ajam jubiliejui paminėti

Čia, be kitų, išvysime sosto įpėdinį princą Charlesą, jo sūnų princą Williamą ir karalienės dukterį princesę Anną su šeimomis. 96-erių monarchės garbei virš rūmų praskris orlaivių formuotė.

Iškilmės šalyje tęsis visą ilgąjį savaitgalį iki sekmadienio. Londone penktadienį planuojamos padėkos pamaldos, o sekmadienį „Street Pageant“ – savotiškas gatvės karnavalas. Visoje šalyje, be to, vyks gatvių ir kaimų festivaliai. Kad žmonės galėtų tinkamai pagerbti karalienę, penktadienis paskelbtas nedarbo diena. Be to, ilgiau nei įprastai dirbs aludės.

Elžbieta karaliene tapo po savo tėvo karaliaus Jurgio VI mirties 1952 metų vasario 6-ąją. Tačiau ji karūnuota tik 1953 metų birželio 2-ąją.

Šventinį savaitgalį Londone viešės ir karalienės Elžbietos II vaikaitis princas Harry su šeima. Tačiau rūmų balkone 37-erių princo bei jo žmonos hercogienės Meghan ir abiejų vaikų Archie ir Lilibet nebus – nes jie nėra pareigas einantys karališkosios šeimos nariai. Šeima, persikeldama į JAV, atsisakė savo karališkųjų pareigų. Tačiau teigiama, kad mažylė Lilibet per pirmąjį savo gimtadienį šeštadienį pirmą kartą pamatys savo garsiąją promočiutę.

Tarp susirinkusiųjų rūmų balkone nebus ir karalienės sūnaus Andrew. Jis pasitraukė iš viešumos dėl sąsajų su seksualinio išnaudojimo skandalu.