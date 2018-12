Vėliau G. H. W. Busho vyresniojo palaikai bus nuskraidinti atgal į Teksasą ir ketvirtadienį bus palaidoti jo vardu pavadintos prezidentinės bibliotekos kapinėse. Pernai Kennedy centro apdovanojimų ceremoniją kone užtemdė kontroversija dėl dabartinio JAV prezidento, o šiemetinis renginys vyko mirus buvusiam šalies vadovui. G. H. W. Bushas vyresnysis bus palaidotas šalia savo žmonos Barbaros. G. H. W. Bushas mirė eidamas 95-uosius. Per sekmadienį vakare įvykusią šių apdovanojimų už gyvenimo pasiekimus scenos meno srityje ceremoniją buvo daug pagarbos pareiškimų eksprezidentui George'ui H. W. Bushui (Džordžui H. V. Bušui), kuris mirė penktadienį, eidamas 95-uosius metus. Paprašius vedėjai Gloriai Estefan, vakaras prasidėjo ilgomis ovacijomis atsistojus G. H. W. Busho garbei. „Manau, tinkama pagerbti... nuostabų žmogų, kuris savo gyvenimą paskyrė tarnybai ir savo administracijos valdymo metais daug kartų maloniai dalyvavo šiame renginyje, juokdavosi, plodavo, dainuodavo drauge ir net nubraukdavo ašarą ten, prezidento ložėje“, – sakė G. Estefan. Susiję straipsniai: G. H. W. Busho palaikai bus pašarvoti Kapitolijuje Vašingtone JAV gedi eksprezidento Busho – iškilaus valstybės veikėjo, padoraus žmogaus Ji prisiminė, kaip buvo pakviesta į Baltuosius rūmus ir kaip G. H. W. Bushas „tiesiogine prasme 45 minutes kantriai kalbėjosi su jos aštuonerių metų sūnumi“ apie tai, kaip veikia vyriausybė. Kelios dienos po to apsilankymo Baltuosiuose rūmuose G. Estefan gastrolių autobusas pateko į rimtą avariją, po kurios ji liko beveik paralyžiuota. Ligoninėje ji sulaukė prezidento G. H. W. Busho skambučio. Antrus metus iš eilės prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melania Trump (Melanija Tramp) atmetė kvietimą į šių apdovanojimų įteikimo ceremoniją. Sekmadienį prieš aušrą jie grįžo į Vašingtoną iš Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimo Argentinoje. Pernai Trumpai šią ceremoniją praleido keliems nominuotiesiems, pirmiausia – kairiųjų pažiūrų televizijos prodiuseriui Normanui Learui, pagrasinus boikotuoti renginį, jeigu jame dalyvaus prezidentas. Šiemet niekas tokių atvirų grasinimų neskelbė, bet Trumpai vis tiek prieš tris savaites nurodė, kad nedalyvaus. G. H. W. Bushas savo valdymo metais, o paskui – ir sūnaus prezidentavimo metais, dalyvavo beveik visose Kennedy centro apdovanojimų ceremonijose, bet kaip ir kitiems lyderiams, kartais jam atsirasdavo svarbesnių reikalų. G. H. W. Bushas nedalyvavo 1989-aisiais, nes tuo metu buvo viršūnių susitikime Maltoje. Jimmy Carteris 1979-ųjų renginį praleido dėl Irano įkaitų krizės, o Billas Clintonas per 1994-ųjų ceremoniją vyko į konferenciją. Vis dėlto D. Trumpas yra pirmasis prezidentas, šiame renginyje nedalyvavęs du kartus. D. Trumpo ir jo administracijos atsiribojimas nuo meno ir scenos bendruomenių neturi precedento. Nuo 2016 metų rugsėjo nebuvo įteikti jokie Nacionaliniai meno medaliai ar Nacionaliniai humanitariniai medaliai – tai ilgiausia pertrauka nuo pat šių apdovanojimų įsteigimo 9-ojo dešimtmečio viduryje. Šiemet Kennedy centro apdovanojimais už gyvenimo pasiekimus pagerbti Cher, kompozitorius Philipas Glassas, kantri muzikos legenda Reba McEntire, džiazo legenda Wayne'as Shorteris. Beprecedentis specialusis apdovanojimas buvo įteiktas miuziklo „Hamiltonas“ kūrėjams.

