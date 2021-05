Izraelis „Gazos Ruože sugriovė pastatą „Jala Tower“, kur įsikūręs „al Jazeera“ biuras ir kitos tarptautinės žiniasklaidos biurai“, sakoma „al Jazeera“ pranešime.

Vienas AP žurnalistas kiek anksčiau per tviterį parašė, kad Izraelio kariškiai prieš smūgį perspėjo pastato savininką apie būsimą ataką.

Žmonėms buvo nurodyta evakuotis iš pastato, kuriame taip pat buvo kitų biurų ir gyvenamųjų butų, o praėjus maždaug valandai „Jala Tower“ buvo sulygintas su žeme – jo vietoje pakilo didžiulis dulkių ir dūmų debesis.

Pastato savininkas Jawadas Mehdi sakė, kad vienas Izraelio žvalgybos pareigūnas jį perspėjo per valandą evakuoti pastatą.

AFP reporteriai girdėjo, kaip telefonu kalbėdamasis su pareigūnų J. Mehdis prašė suteikti dar 10 minučių, kad žurnalistai galėtų išsinešti savo įrangą.

„Duokit mums dešimt papildomų minučių“, – ragino jis, bet pašnekovas izraelietis nesutiko.

„Al Jazeera“ biuro Gazos Ruože vadovas Waelas al Dahdouh AFP sakė: „Siaubinga, labai liūdna, kad taikomasi į „al Jazeera“ ir kitų žiniasklaidos priemonių biurus.“

Izraelis pareiškė, kad jo „naikintuvai atakavo daugiaaukštį pastatą, kuriame buvo kovotojų elementų, priklausančių teroro organizacijos „Hamas“ karinei žvalgybai“.

„Pastate taip pat dirbo civilinės žiniasklaidos priemonės, kuriomis teroro grupė „Hamas“ dangstosi ir naudojasi jomis kaip gyvaisiais skydais“, – pridūrė izraeliečiai.

Tuo metu Tel Avive, Rišon Lecijone, Bat Jame, Petach Tikvoje ir kituose vidurio Izraelio miestuose įsijungė sirenos, pranešančios apie naują Gazos Ruožo islamistų kovotojų raketų ataką, pranešė „The Times of Israel“.

Vėliau buvo paskelbta, kad naujas smūgis Izraelyje nusinešė mažiausiai vieno žmogaus gyvybę.

Pasak laikraščio, buvo matyti, kaip dalį skriejančių raketų numušė oro erdvės gynybos sistema „Iron Dome“ (Geležinis kupolas).

Apie pavojų įspėjančios sirenos centrinėje Izraelio dalyje įsijungė jau antrą kartą per parą.

Izraelio pajėgos kiek anksčiau numušė droną, prie kurio buvo pritvirtintas sprogmuo. Jis buvo paleistas iš Gazos Ruožo Izraelio link.

Palestiniečiai iš „Hamas“ judėjimo teigė, kad paleido „keliasdešimt raketų“ Izraelio link, reaguodami į 10 vienos šeimos asmenų žūtį praeitą naktį per žydų valstybės pajėgų smūgį.

Mažiausiai vienas izraelietis žuvo šeštadienį palestiniečių kovotojų paleista raketa pataikius į pastatą Izraelio centrinėje dalyje, pranešė policija ir medikai.

„Atnaujiname informaciją apie raketų smūgį Ramat Gane: vienas žmogus žuvo“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė policijos atstovas spaudai Micky Rosenfeldas.

Tuo metu skubiosios pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ (MDA) pranešė, kad jų „medikai paskelbė vieno sunkiai sužeisto žmogaus mirtį – jo nepavyko išgelbėti suteikus pirmąją pagalbą“.

Primename, kad praėjusią naktį iš penktadienio į šeštadienį per Izraelio aviacijos antskrydį tankiai apgyventoje pabėgėlių stovykloje Gazos mieste žuvo mažiausiai 10 vienos palestiniečių šeimos narių, daugiausiai vaikų.

Ši ataka buvo iki šiol pražūtingiausią smūgį pajūrio anklave, nuo pirmadienio tęsiantis ginkluotam konfliktui tarp žydų valstybės ir Gazos Ruožą kontroliuojančių islamistų.

Video of Al Jala tower coming down after IAF strikes. The tower contained media offices for @AP and @AlJazeera. IDF says it contained Hamas military intelligence. pic.twitter.com/1GELLnJeuX