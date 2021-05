Trumpo įrašo autentiškumo patikrinti neįmanoma, bet vienas Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnas patvirtino, kad yra dingęs Olivier Dubois, dirbęs kelioms žiniasklaidos priemonėms, tarp jų tarptautinei televizijai „France 24“ ir dienraščiui „Liberation“.

Maždaug 20 sekundžių trukmės įraše O. Dubois sako, kad balandžio 8 dieną centriniame Gao regione jį pagrobė su „al Qaeda“ susijęs „Judėjimas islamui ir musulmonams remti“ (GSIM) – didžiausias džihadistų aljansas Sachelyje.

Įraše jis matomas sėdintis ant žemės, ant žalio audinio, galbūt palapinėje, vilkintis rožiniu tradiciniu apdaru, pakirpta barzda.

Minėtas Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas sakė: „Palaikome ryšį su jo šeima ir Malio valdžia. Atliekame įprastus techninius [įrašo] patikrinimus.“

„Liberation“, kuriam O. Dubois reguliariai rašydavo nuo praėjusių metų balandžio, kol kas nieko nekomentavo.

Malio šiaurėje 2012 metais įsiplieskė islamistų sukilimas, kuris vėliau išplito į centrinius šalies regionus ir kaimyninius Burkina Fasą ir Nigerį.

Nuo to laiko vien Malyje žuvo tūkstančiai karių ir civilių gyventojų, o dar šimtai tūkstančių žmonių paliko savo namus. Konfliktas taip pat sužlugdė vienos neturtingiausių pasaulio valstybių ekonomiką.

Žmonės – užsieniečiai ir vietos gyventojai – Malyje grobiami dažnai.

Ankstesnis šalyje įkaitu laikytas Prancūzijos pilietis yra 2016-ųjų gruodžio 24 dieną Gao mieste pagrobta humanitarinės pagalbos darbuotoja Sophie Petronin, kuriai dabar 75 metai.

Pernai spalį ji buvo paleista drauge su pusmetį laikytu Malio opozicijos lyderiu Soumaila Cisse, kuris vėliau mirė, ir italais Nicola Chiacchio bei Pieru Luigi Maccalli . Kunigas P. L. Maccalli kaimyniniame Nigeryje buvo pagrobtas 2018 metais, o N. Chiacchio Malio šiaurėje dingo 2019-aisiais, vienas pats keliaudamas dviračiu.

Spėjama, kad už šiuos keturis įkaitus buvo sumokėta išpirka, bet Malio vyriausybė to nėra patvirtinusi. Be to, Malio vyriausybė paleido 200 kalinių, įskaitant džihadistus.

Spalio mėnesį Šveicarijai buvo pranešta, kad GSIM nužudė 2016 metų sausį Tombuktu pagrobtą evangelikų misionierę.

Kovą Šveicarijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad šios moters palaikai paimti ir oficialiai atpažinti.