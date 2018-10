Panašūs draudimai jau galioja Australijoje ir Brazilijoje. „Mes rekomenduojame drausti visą veiklą, susijusią su dirbtiniu įdegiu, taip pat ultravioletines saulės šviesos lempas, pardavinėjamas estetiniais sumetimais, ypač pardavinėjamas privačioje rinkoje“, – naujienų agentūrai AFP sakė Maisto, aplinkos ir profesinės sveikatos bei saugumo agentūros (ANSES) ekspertas Olivier Merckelis. 2015 metais Prancūzijoje užregistruoti 10 722 susirgimo melanoma atvejų tarp žmonių, vyresnių nei 30 metų. Iš jų 382 galima tiesiogiai sieti su soliariumų ir saulės šviesos lempų vartojimu, neseniai paskelbė ANSES. Odos specialistai, Prancūzijos medicinos akademija ir kai kurie politikai jau pritarė tokiam draudimui, bet vyriausybė kol kas tik griežtino taisykles. 2013 metais vyriausybė uždraudė lankytis soliariumuose jaunesniems nei 18 metų žmonėms, be to, uždraudė soliariumų reklamą. Dabar reikia visiško draudimo, tvirtino O. Merckelis. „Mokslo duomenys kaupiasi, nebėra jokių abejonių. Turime tvirtų įrodymų, vėžio rizika įrodyta ir turime skaičius dėl rizikos jaunimui, visiems, tad dabar raginame valdžią veikti,“ – sakė jis. Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) dar 2009 metais perspėjo, kad esama „įrodyto“ ryšio tarp dirbtinės saulės šviesos ir žmonių vėžio. Žmonės iki 35 metų amžiaus, kurie bent kartą darėsi dirbtinį įdegį, melanomos išsivystymo tikimybę padidino 59 procentais, nurodo ANSES. Brazilija soliariumus uždraudė 2009 metais, o Australija – 2015 metais. Nuo 2009-ųjų komercinė tokio pobūdžio veikla Prancūzijoje jau sumažėjo perpus, nurodo Nacionalinė dirbtinio įdegio profesionalų sąjunga, atstovaujanti maždaug 4,5 tūkst. šalies soliariumų.

