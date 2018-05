Užpuolikas Khamzatas Azimovas šeštadienio vakarą rajone netoli Paryžiaus senosios operos peiliu nužudė vieną žmogų ir sužeidė dar keturis. Policininkai nušovė jaunuolį, kai jis juos puolė, pasakojo liudininkai. Praėjus mažiau nei 24 valandoms po atakos tyrėjai jau vykdė trijų žmonių – užpuoliko tėvų ir vieno draugo – apklausą.

Grupuotė „Islamo valstybė“ (IS) greit prisiėmė atsakomybę ir per savo naujienų agentūrą „Amaq“ paskelbtame pareiškime nurodė, kad Kh. Azimovas buvo jos „karys“ ir veikė reaguodamas į grupuotės raginimus šalininkams taikytis į JAV vadovaujamos karinės koalicijos prieš IS narius. Prancūzijos kariuomenė šioje koalicijoje aktyviai veikia nuo 2014 metų.

Sekmadienį „Amaq“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame esą matyti užpuolikas, raginantis musulmonus Europoje „imtis veiksmų netikėlių žemėje“, jeigu jie negali vykti į trupantį, koalicijos puolamą IS „kalifatą“ Irake ir Sirijoje. Įraše matomas vyras sako, kad Prancūzijos piliečiai turėtų spausti savo vyriausybę „jei nori, kad (atakos) baigtųsi“.

Įrašą, kurio autentiškumo nepriklausomi šaltiniai nepatvirtino, gavo džihadistų propagandą stebinti organizacija „SITE Intelligence Group“. Jame jauno vyro veidą dengia juoda skara ir gobtuvas, matyti tik jo akys. Vaizdas buvo nufilmuotas lauke tarp medžių, lyjant. Prancūzijos pareigūnai jo nekomentavo.

Policija Kh. Azimovo tėvus sulaikė šiauriniame 18-ajame Paryžiaus rajone, be to, sulaikė vieną jo draugą Strasbūro mieste Vokietijos pasienyje, pranešė prancūzų pareigūnai. Užpuoliko draugas buvo sulaikytas sekmadienį po pietų.

Vienas saugumo pareigūnas sakė, kad tyrėjai atliko kratą užpuoliko tėvų gyvenamojoje vietoje Paryžiuje.

Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad šeima yra gyvenusi Strasbūre ir neaišku, ar įtariamasis su tėvais buvo atsikraustęs į Paryžių.

Kovos su terorizmu pareigūnai aiškinasi, ar užpuolikui kas nors padėjo ir ar esama kitų sąmokslo dalyvių. Kh. Azimovas nužudė 29 metų vyrą ir sužeidė dar keturis žmones; vienas jų yra iš Liuksemburgo.

Įtariamąjį policija stebėjo dėl radikalizmo, naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė šaltinis teismų sistemoje. Tačiau įtariamasis nebuvo teistas ir savo aukų nepažinojo, sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovas Frederic'as de Lanouvelle'is.

Liudininkai pranešė girdėję, kaip užpuolikas kartojo „Allahu akbar“ (arab. „Dievas visų didesnis“). Ataką jis įvykdė maždaug 21 val. vietos laiku judriame rajone prie operos rūmų „Garnier“.

Prancūzijos pilietybę užpuolikas įgijo 2010 metais, sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovas. Jis gimė 1997 metų lapkritį Rusijos musulmoniškoje Čečėnijos respublikoje, kur ilgą laiką ruseno ekstremizmas. Čečėnų yra tarp daugybės užsienio kovotojų Sirijoje ir Irake; kai kurie jų prie IS reikalo prisidėjo dar pačioje kovų pradžioje.

Išpuolį Paryžiuje pakomentavo ir Čečėnijos prezidentas Ramzanas Kadyrovas: jis sekmadienį pareiškė, kad už ataką atsakinga Prancūzija. Pasak jo, Kh. Azimovas tik iki 14 metų turėjo Rusijos pasą.

„Labai svarbu pažymėti, jog visa atsakomybė dėl to fakto, kad Khamzatas Azimovas pasirinko nusikalstamą kelią, gula ant Prancūzijos valdžios pečių, – susirašinėjimo programėlėje „Telegram“ parašė R. Kadyrovas. – Jis gal ir gimė Čečėnijoje, tačiau jis užaugo ir jo asmenybė, pažiūros bei įsitikinimai susiformavo Prancūzijos visuomenėje.“

„Esu įsitikinęs, kad jeigu jis būtų praleidęs vaikystę ir paauglystę Čečėnijoje, Khamzato likimas būtų kitoks“, – pridūrė Čečėnijos prezidentas.

Kalbant apie Europos valstybes, Prancūzijai tenka didžiausia Sirijoje ir Irake esančių užsienio kovotojų dalis. Daugelis šių kovotojų, bet ne visi, yra kilę iš Šiaurės Afrikos.

Pastaraisiais metais Prancūzijoje IS prijaučiantys radikalai nužudė daugiau kaip 200 žmonių, įskaitant 130 žmonių 2015 metais. Praėjusį kartą ataka buvo įvykdyta kovo mėnesį, netoli turistų lankomo pietinio Karkasono miesto, kur šaunamuoju ginklu ginkluotas ekstremistas nužudė tris žmones. Du iš jų, įskaitant policininką, susikeitusį vietomis su įkaite, žuvo vietos prekybos centre.