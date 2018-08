Benoit Lecomte'as ankstesnį plaukimą buvo priverstas nutraukti dėl audringų orų. „Šiandien – atgal į vandenį. Išvengę taifūno pagaliau sugrįžome į plaukimo (pabaigos) tašką ir toliau plaukiame“, – sakoma B. Lecomte'o žinutėje. Birželio 5-ąją B. Lecomte'as išplaukė iš Čiošio Japonijos Honšiū saloje ir ketino įveikti Ramųjį vandenyną per 6–8 mėnesių laikotarpį. Tačiau praėjus beveik dviem mėnesiams nuo šio įspūdingo žygio pradžios smarkios audros privertė 51 metų vyrą grįžti į Japoniją. Per regiono taifūnų sezoną jis artu su savo komanda laukė, kol praslinks kelios audrų sistemos, o anksčiau šią savaitę sugrįžo į tą pačią vietą, kur jam teko nutraukti ankstesnį plaukimą – maždaug už 580 jūrmylių (1074 km) į rytus nuo Japonijos krantų. B. Lecomte'as tęs žygį anksčiau suplanuotu ritmu: plauks po 8 val. per parą ir kasdien suvartos po 8 tūkst. kalorijų, kad nepristigtų energijos. Nuotykių ieškotojas ir aplinkosaugos aktyvistas B. Lecomte'as šį plaukimą organizavo, kad atkreiptų dėmesį į per didelį plastiko naudojimą ir vandenynų taršą. Prancūzo palaikymo komanda vyro kelionės metu atliko virtinę su gamtosauga susijusių eksperimentų, tokių kaip plastiko atliekų mėginių rinkimas. Kai nutraukė ankstesnį plaukimą, B. Lecomte'as sakė, kad per šią kelionę tiesiogiai stebėtas taršos mastas dar labiau sustiprino jo ryžtą užbaigti kelionę. „Dabar dar svarbiau negu bet kada, kad pasiektume Didžiąją šiukšlių dėmę“, – pareiškė, jis, turėdamas omeny didžiulį plūduriuojančių šiukšlių telkinį tarp Havajų ir Kalifornijos. „Noriu parodyti žmonėms, kodėl mūsų vandenynai itin svarbūs“, – pridūrė B. Lecomte'as.











