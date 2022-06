Tikriausiai taip stengiamasi nuslėpti informaciją apie galimas V. Putino ligas.

Remiantis žurnalo duomenimis, V. Putino išmatos buvo pargabentos į Rusiją, pavyzdžiui, 2019 m. spalio mėnesį, kai jis lankėsi Saudo Arabijoje, skelbia theins.ru.

„Iš netiesioginių šaltinių Vidurio Rytuose sužinojome, kad ši delikati misija buvo atlikta prižiūrint FSO“, – rašo „Paris Match“. Pareigūnas turėjo V. Putino išmatas sudėti į būtent šiam tikslui skirtus maišelius, kad neliktų pėdsakų, ir pargabenti į Rusiją specialiame lagamine.

2017 m., kai Rusijos lyderis lankėsi Prancūzijoje, jo išmatos taip pat buvo surinktos. Savo ruožtu, FSO privalo pasirūpinti, kad apie tokias operacijas žinantys ambasados darbuotojai niekam neatskleistų šios informacijos.

So here is the video of 6 people accompanying Putin into the bathroom. It takes that many, apparently. pic.twitter.com/HrGc6yJQ4q