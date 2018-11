Vėliau, Paryžiuje minint 100-ąsias pirmojo pasaulinio karo pabaigos metines, dėl lietaus buvo atšauktas planuotas JAV prezidento apsilankymas Belleau miestelyje, kurio kapinėse palaidota daug amerikiečių kareivių, informuoja theguardian.com.

Winstono Churchillio anūkas Nicholasas Soamesas tviteryje griežtai sukritikavo savo šalies prezidentą: „Jie žuvo, o apgailėtinas, neadekvatusis Donaldas Trumpas net oro pabijojo ir nepagerbė žuvusiųjų.“

Amerikiečių diplomatas, dirbęs ne vienos JAV vyriausybės laikotarpiu, pavadino D. Trumpo sprendimą stebinančiu.

Tuo metu „Le Monde“ priminė, kad balandžio mėnesį Baltijos šalių lyderių susitikimo su JAV prezidentu Baltuosiuose Rūmuose metu vykusioje spaudos konferencijoje D. Trumpas pasveikino prezidentus už tai, kad Baltijos šalys yra geros NATO narės ir neskleidžia melagingų žinių.

Prancūzų „Le Monde“ parašė, kad JAV prezidentas D. Trumpas pernai balandį vykusiame susitikime su Baltijos šalių vadovais supainiojo Baltijos valstybes su Balkanais ir išbarė Latvijos, Estijos ir Lietuvos lyderius už 1990 m. pradėtą karą, po kurio skilo tuometinė Jugoslavija.

In today’s ⁦@lemondefr⁩: When #Trump received the leaders of #Estonia, #Latvia and #Lithuania, he began by blaming them for the war in Yugoslavia. It took them a few moments to realise he’d mixed up the Balkans and the Baltics. ⁦@SylvieKauffmann⁩ pic.twitter.com/HYQYpbqgGs

— Mark Lowen (@marklowen) November 10, 2018