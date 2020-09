Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono žmona, 67-erių B. Macron, turi tris vaikus. Jų moteris susilaukė su pirmuoju savo vyru Andre-Louis Auziere (santuoka įvyko 1974-aisiais). Dabar B. Macron jau turi septynis anūkus.

Kalbėdama su Prancūzijoje leidžiamu „Elle“, B. Macron, paminėjusi, kad pirmą kartą gimdė būdama 21-ų, prisiminė, kokia bejėge pasijuto, kai teko vykti iš gimdymo skyriaus.

Ji prisipažino, kad atsakomybė už gimusį kūdikį kėlė jai tikrą baimę.

„Aš bijojau, kad nežinosiu, ką daryti, bijojau, kad kas nors jam nutiks. Pirmąsias tris savaites jis klykė dieną naktį“, – sakė moteris.

„Niekas nekalba apie tai, kokios vienišos ir bejėgės gali pasijusti jaunos motinos, – su apgailestavimu pridūrė B. Macron. – Kai būdama 21-ų, ką tik po pirmojo vaiko gimimo, stovėjau priešais ligoninę ir laukiau, kol atvažiuos jo tėvas ir vyksime namo, norėjosi apsisukti, grįžti ir pasislėpti gimdymo skyriuje.“

Ištisas tris savaites kūdikis kone be perstojo klykė, tačiau išsikviesta gydytoja patikino, kad nieko blogo vaikui nėra.

Deja, kaip vėliau paaiškėjo, Brigitte sūnelis Sebastienas turėjo sveikatos problemų (kokių, moteris nepasakė), be to, tokių rimtų, kad prireikė net operacijos.

Paminėjusi, kokia sunki yra motinoms tenkanti dalia, B. Macron nurodė, kad galvojant apie vaikų saugumą privalu galvoti ir apie pagalbą motinoms.

Dabar septyniais anūkais galinti džiaugtis B. Macron per pirmąją nuo 1974-ųjų iki 2006-ųjų trukusią santuoką susilaukė trijų atžalų.

Pirmagimiui Sebastienui dabar jau 45-eri. Jis yra inžinierius ir visuomenės nuomonės tyrimus vykdančios agentūros viceprezidentas.

Brigitte susilaukė ir dviejų dukterų – Laurence Auziere-Jourdan ir Tiphaine Auziere. Viena įgijo kardiologės profesiją, o kita dirba teisininke. Beje, antroji duktė mokėsi toje pačioje mokyklos klasėje kaip ir būsimas motinos sutuoktinis E. Macronas.

Brigitte Macron su dukra Tiphaine Auziere AFP / Scanpix

Kai pirmąja Prancūzijos pora dabar tituluojami žmonės susipažino, juos skyrė nemenkas metų skaičius – E. Macronui tada tebuvo 15-a, o Brigitte – 39-eri. Tai ir yra pagrindinė priežastis, dėl kurios jų romanas paprastai priskiriamas prie netipinių.

Būsimi sutuoktiniai susipažino mokykloje. Itin pažangus studentas labai greitai iki ausų įsimylėjo savo literatūros mokytoją. Mokinio ir mokytojos ryšys darėsi vis glaudesnis. Jiedu ypač suartėjo, kai šešiolikametis E. Macronas pradėjo lankyti mokyklos dramos būrelį, kuriam vadovavo ne kas nors kitas, o Brigitte.

Ėmus sklisti gandams apie besimezgantį trijų vaikų motinos ir paauglio romaną, E. Macrono tėvai, esą, išsiuntė sūnų į Paryžių, kad jį ir mokytoją skirtų kuo didesnis atstumas.

Su Brigitte tėvais (abu medikai) buvo elgiamasi taip, tarsi jie sirgtų maru: jų dukters elgesį smerkiantys piliečiai siuntinėdavo atitinkamo turinio laiškus, apspjaudydavo namų duris.

Vis dėlto porą siejęs jausmas buvo pernelyg stiprus, kad jį būtų galima užgniaužti, o galop virto nenugalima aistra.

Beje, visas kalbas apie tai, kad kas nors romantiško galėjo įvykti, kol E. Macronas nebuvo pakankamai suaugęs, pora paneigė.

2007-aisiais, praėjus metams po Brigitte skyrybų su pirmuoju vyru, įvyko jos ir E. Macrono vestuvės.

Kai E. Macronas pradėjo politinę karjerą ir vis dažniau pasirodydavo viešumoje, prancūzams buvo gana keblu įprasti prie tokios netradicinės poros. Laikui bėgant, situacija pasikeitė. Rinkimų kampanijos metu poros metų skirtumas netgi tapo savotišku pranašumu.

Dabar šie neįprasti santykiai bent jau Prancūzijoje nieko nebestebina. Prancūzijos moterys E. Macrono viešai demonstruojamą atsidavimą vyresnei sutuoktinei vertina kaip drąsą. Jų manymu, ši santuoka pasako daug apie vyrą, kuris, būdamas vos 17 metų, sugebėjo įtikinti brandžią moterį esąs jos vertas.