„Nemanau, kad vyną galima lyginti su kitais alkoholiniais gėrimais“, – televizijai BFM sakė Didier Guillaume'as. „Priklausomybė nuo alkoholio yra tikra problema, ypač tarp jaunimo, nesaikingai vartojančio alkoholį“, – pridūrė vyriausybės narys. „Tai yra tikra problema, bet niekada – galbūt nelaimei – nemačiau, kad naktinį klubą paliktų jaunuolis, nes išgėrė (vyno) „Cotes-du-Rhone“, - teigė D. Guillaume'as. Ministro teigimu, be saiko girtaujantys jaunuoliai dažniausiai vartoja stiprius alkoholinius gėrimus ir kokteilius. „Koks aklumas! Pone Guillaume'ai, visi gydytojai kviečia jus ekskursijos po reanimacijos palatas koridos vakarą“, – sakė Prancūzijoje įsikūrusio Kovos su priklausomybėmis fondo vadovas Michelis Reynaud. „Kalbant konkrečiau, kasdien pasitaiko žmonių, kuriuos dėl vyno vartojimo ištinka ūmus apsinuodijimas alkoholiu“, – pridūrė visuomenininkas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat ne kartą buvo kritikuotas už tai, kad nesureikšmindavo nesaikaus vyno vartojimo pasekmių. „Aš? Geriu vyną per pietus ir vakarienę!“ – pernai pareiškė jis žurnalistams lankydamasis vienoje žemės ūkio produkcijos parodoje Paryžiuje. Valstybės vadovas taip pat paprašė norinčiųjų griežtesnės alkoholio reklamų kontrolės „nepriekabiauti prie prancūzų“. Kaip trečiadienį teigė Nacionalinės alkoholizmo ir priklausomybių prevencijos asociacijos (ANPAA) viceprezidentas Bernard'as Basset, tyrimai rodo, jog 18 proc. jaunimo pasigeria būtent nuo vyno. Dar 25 proc. jaunuolių pripažįsta, kad be saiko vartoja šampaną, pridūrė jis, remdamasis Prancūzijos narkotikų ir priklausomybių stebėsenos centro (OFDT) duomenimis. „Vynas yra toks pats alkoholinis gėrimas kaip ir kiti, nuo kurio pasigeriama“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė B. Basset. Ginčas įsiplieskė savaitė po to, kai specialistai sukritikavo naująjį prancūzų vyriausybės planą dėl priklausomybių prevencijos, teigdami, kad jame yra per mažai priemonių kovai su alkoholizmu. Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) skaičiavimais, Prancūzija yra viena labiausiai geriančių šalių Europoje – daugiau alkoholio suvartojama tik Estijoje, Lietuvoje ir Čekijoje. Anot OFDT, vynas sudaro net 58 proc. viso Prancūzijoje suvartojamo alkoholio.

