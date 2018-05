Šioje E. Macrono kelionėje daug dėmesio planuojama skirti gynybos klausimams, Prancūzijos laivų statybos kompanijai „Naval Group“ (buvusi DCNS) 2016 metais laimėjus konkursą statyti povandeninius laivus Australijos kariniam laivynui. Šios sutarties vertė siekia 50 mlrd. Australijos dolerių (30,7 mlrd. eurų). „Kur bebūčiau, aš tęsiu Prancūzijos strateginės partnerystės kūrimą... Mūsų noras yra būti dar stipresniais Australijos partneriais“, - pareiškė E. Macronas, atvykęs į šią šalį. Šis šalių bendradarbiavimą užtikrinsiantis povandeninių laivų statybos ir priežiūros projektas numatytas 50 metų laikotarpiui. Pagal jį laivai bus statomi Australijoje, o pirmasis turėtų būti baigtas jau 2027 metais. Susiję straipsniai: Kremlius: Putinas ir Macronas ragina griežtai laikytis Irano branduolinio susitarimo Prie Baltųjų rūmų Trumpo ir Macrono pasodintas ąžuoliukas mįslingai dingo Prancūzijos prezidentūra pranešė, kad Australija yra laikoma viena svarbiausių partnerių, užtikrinant laivybos saugumą Indijos ir Ramiajame vandenyne bei kuriant atsvarą augančiai Kinijos galiai. Prancūzija turi keletą užjūrio teritorijų ir 8 tūkst. karių, dislokuotų šiame regione. Neseniai valstybinį vizitą Vašingtone užbaigusį E. Macroną pasitiko Australijos ministras pirmininkas Malcolmas Turnbullas su žmona. Svečio garbei Sidnėjaus operos teatre buvo surengta vakarienė. Praėjusią savaitę M. Turnbullas lankėsi Prancūzijoje ir dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo sukakčių minėjime. Manoma, kad Australijos ir Prancūzijos lyderiai pasirašys sutarčių, surengs bendrą spaudos konferenciją ir trečiadienį apsilankys Sodo saloje esančioje karinėje bazėje. E. Macronas taip pat skirs dėmesio su klimato kaita susijusioms problemoms. Prancūzijos lyderis siekia, kad tarptautinė bendruomenė skirtų daugiau dėmesio kovai su klimato kaitos padariniais salų valstybėse ir koralinių rifų apsaugai. „Norėčiau pasveikinti Sidnėjaus įsipareigojimus kovoje su klimato kaita“, - sakė jis. Vėliau E. Macronas vyks į Ramiojo vandenyno pietinėje dalyje, į rytus nuo Australijos esančią Prancūzijos teritoriją Naująją Kaledoniją.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.