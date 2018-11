Pasak vieno teismo pareigūno, visi šeši įtariamieji bus laikomi areštinėje iki šeštadienio, kai bus nuspręsta, ar iškelti jiems formalių kaltinimų. Antradienį, jų suėmimo dieną, buvo pradėtas tyrimas dėl įtariamo teroristinio sąmokslo. Anonimu pageidavęs likti pareigūnas atskleidė, kad sąmokslas buvo neužbaigtas, bet potencialiai buvo smurtinis. Vidaus reikalų ministras Christophe'as Castaneras savo ruožtu pareiškė manantis, jog įtariamieji yra kraštutinės dešinės aktyvistai. Praeityje Prancūzijos prezidentai ne kartą tapdavo piktadarių taikiniais. Pavyzdžiui, 2002 metais vienas kraštutinės dešinės pažiūrų vyras Bastilijos paėmimo dieną Paryžiaus Eliziejaus laukų alėjoje mėgino užpulti tuometinį valstybės vadovą Jacques'ą Chiracą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šį savaitgalį lankysis Prancūzijoje, kur bus minimas Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtmetis.

